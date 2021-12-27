'2021'DE 413 TON PASTIRMA, 2 BİN 450 TON DA SUCUK İŞLEM GÖRMÜŞTÜR' - Son Dakika

KAYSERİ Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, 2021 yılı değerlendirme toplantısında, Kayseri Ticaret Borsamızda 2021 yılında 413 ton pastırma, 2 bin 450 ton da sucuk işlem görmüştür dedi.

KTB Başkanı Recep Bağlamış, düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılını değerlendirerek, KTB'nin sanal marketini tanıttı. Pandemi dönemine değinen Bağlamış, Dünyanın ve ülkemizin beklemediği ve doğal olarak hazırlıklı olamadığımız pandemiye rağmen, 2021 yılında da Kayseri iş dünyası olarak üretmeye, çalışmaya, ihracat yapmaya, yeni pazarlar bulmaya ve istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Büyük fedakarlıklar gösterdik, zarara uğradık ama pes etmedik. Tarımdaki yapısal sorunların çözülmesi, tarımsal üretim ve ticaret politikalarının güçlendirilmesi adına çalışmalar yapılması gerekiyor, ayrıca ilimiz için de özellikle yerel yönetimlerimizin, siyasilerimizin, bürokratlarımızın tarım hayvancılık alanına daha fazla yönelmesi ve efor sarf etmesi gerektiğine inanıyorum diye konuştu.

'2021'DE 13 TON KABAK ÇEKİRDEĞİ İŞLEM GÖRMÜŞTÜR'

2020 ve 2021'de yapılan pastırma ve sucuk üretimiyle ilgili bilgi veren Bağlamış, Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla birlikte ilimizde tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretimini de arttırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kayseri Ticaret Borsamızda 2020 yılında 322 ton pastırma işlem görürken, 2021 yılında 413 ton pastırma işlem görmüştür. 2020 yılında 2 bin 121 ton sucuk işlem görürken, 2021 yılında 2 bin 450 ton sucuk işlem görmüştür. 2020 yılında 11 bin ton kabak çekirdeği işlem görürken, 2021 yılında 13 bin ton kabak çekirdeği işlem görmüştür ifadelerini kullandı.

'ÇİFTÇİMİZE GÜBREDE EN AZ YÜZDE 50 DESTEK VERİLMEDİLİR'

2022 yılından beklentilerini açıklayan Bağlamış, sözlerini şöyle sürdürdü Çiftçimizin kullandığı mazot ÖTV'sinin acilen kaldırılması gerekiyor. Çiftçimize gübrede en az yüzde 50 destek verilmesi gerekiyor. Çiftçiye ekim dikim, kuyu açımı, sulama işlemlerinde Elektrik bedelinde en az yüzde 25 indirim yapılması gerekiyor. Et ve Süt Kurumu karkas et alım fiyatını güncelleyerek, üreticinin zararını gidermeli, kesim fiyatını acil olarak 60 TL bandına yükseltmelidir. Yem bitkisi kullanımına yüzde 50'ye kadar destek verilmelidir. Havza bazlı destekleme modeline geçilmelidir.