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2021'de 45 mahallenin daha su hasreti giderildi - Son Dakika

2021'de 45 mahallenin daha su hasreti giderildi

14.12.2021 15:45
2021'de 45 mahallenin daha su hasreti giderildi

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, hizmet alanında bulunan yerleşim yerlerinde susuzluk, su azlığı ve kimyasal açıdan sağlıksız su problemi yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye dönük çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, küresel iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuralık nedeniyle su temin edilen doğal kaynak ve sondaj kuyularında debi ve su seviyeleri düşüşü olsa da KOSKİ'nin, tüm imkanlarıyla su temin çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün il genelinde kuralık nedeniyle vatandaşların mağdur olmamaları, kesintisiz ve sağlıklı su hizmeti almaları için yoğun tempoda çalıştığına dikkat çeken Başkan Altay, "Su temini hususundaki çalışmalar, mevsim şartlarının zorluğuna aldırmadan, hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında özellikle yaz aylarında su sıkıntısı yaşanan ve su kaynakları bitme aşamasına gelen yerleşim yerleri öncelikli tutuldu" dedi.

TEMİN EDİLEN 451.2 LİTRE/SANİYE DEBİLİ SU VATANDAŞLARIN SU HASRETİNİ GİDERDİ

2021 yılında susuzluk, su azlığı ve sağlıksız su sorunu yaşayan 14 ilçede su temin çalışmalarının yapıldığını ifade eden Başkan Altay, temin edilen suların vatandaşların evine ulaşması için dağıtım ve şebeke bağlantı çalışmalarının gerçekleştiğini kaydetti. Başkan Altay, "KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları sayesinde bu yıl Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Ilgın, Karapınar, Karatay, Meram, Selçuklu, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerimizde toplam 45 mahallede sondaj çalışmaları gerçekleştirildi. 9 bin 673 metre sondaj yapılarak 52 adet su kuyusu açıldı. Bu kuyulardan 451.2 litre/saniye debili su elde edildi. Tüm hemşerilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

2021'de 45 mahallenin daha su hasreti giderildi

Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 2021'de 45 mahallenin daha su hasreti giderildi - Son Dakika


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