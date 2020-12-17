2021'de beden ve ruh dengesini sağlayacak öneriler

? Astroşifa dediğimiz zaman ne anlamamız gerekiyor, astroloji ile şifa nasıl bir araya geliyor?

Ender Saraç: Aslında astroloji bir yol haritasıdır. Bir navigasyondur. Tıpkı hayatın birçok alanında olduğu gibi sağlığımızla ilgili de olasılıklar söz konusudur. Astroşifa için gezegen döngülerini kozmik sistemde yarattığı enerjileri, bizim kader planımıza olan etkilerini sağlık açısından değerlendirdiğimiz, destek aldığımız bir yardımdır diyebiliriz.

Aygül Aydın: Astroşifa Ajandası'nı 2019 Haziran ayında hazırlama kararı aldık. 2020 yılında sağlığımızla ilgili konularda büyük bir baskı ve koruma içgüdüsü ile yaklaşacağımızı öngörüyordum.

Değerli doktor Ender Saraç yurtdışında astroloji eğitimleri almış biri. Hürriyet Kitap'ta karşılaştığımız bir gün "2020 yılı için sağlıkla ilgili konularda nasıl önerilerde bulunabilirim" diye sorular soruyordum.

Müthiş bilgiler ortaya çıkıyordu. Birden orada karar aldık ve "neden bunu birlikte yapmıyoruz" dedik. 2020 yılının gökyüzü transitleri aynı veba salgının başladığı 1347-1351 yılları ile güçlü bir benzerlik gösteriyordu ve ikimiz de bu konuda hemfikirdik.

Mesleki anlamda aslında bir risk alaraktan bu işe girişme kararı almıştık. Yanılmayı çok isterdik ama astroloji haklı çıktı.

Bizlerde yüzyılın pandemisinde tarihin tozlu sayfalarında AstroŞifa Ajandası'nı bırakmış olduk.

Bir doktorla yapılan dünyadaki ilk Astroloji Ajandası olduğunu gururla söyleyebiliriz.

PANDEMİNİN ASIL ETKİLERİNİ İLERLEYEN YILLARDA GÖRECEĞİZ

? Pandemi döneminde en çok zorlandığınız konu ne oldu?

Ender Saraç: Kişilerin ruhsal açıdan gizli depresyona girmeleri oldu. İkincisi çok fazla karbonhidrat ağırlıklı beslenip kilo almaları oldu. Üçüncüsü ise hareketsiz olmaları. Dördüncüsü, kimse bunun öneminin farkında değil, göz en önemi dış ortamlarda alışverişte bulunduğumuz organımız. Gözlere aşırı yüklendik ve gözlere aşırı yüklenmenin sinir siteminde hormonlarda ve göz sağlığında aslında pek çok beyin sağlığında olumsuz etkileri de oldu. Gizli depresyonun çok yaygınlaştığını bunun ikili ilişkilere, evliliklere, aile ilişkilerine aynı zamanda ortaklıklara, iş hayatına, cinsel performansa, hormonal düzey uykulara birçok konulara çok etki yapacağını maalesef ilerleyen yıllarda göreceğiz.

Pandemi 2022 Ocak sonrası bitebilir

? 2020'nin bize büyük güzellikler getirdiği söylenemez, 2021'de de benzer şeyler mi yaşayacağız yoksa dünyayı daha büyük dertler mi bekliyor?

Aygül Aydın: Aslında bakıldığında haklı bir serzeniş içindeyiz. 2020 zor bir yıl oldu. Aslında olaya nereden baktığınız önemlidir. Bizler artık bir çağ değiştiriyoruz ve bu döneme seçilmiş, özel insanlarız.

Belki Kurtuluş Savaşı'na, belki veba salgını çağlarında denk gelebilirdik ama bizlerin görevi bu çağda yaşanacak olanları doğru koşullandırmak.

Tarihe baktığımızda geçmeyen bir olay ve unutulmayan bir mesele yok. İnsanoğlu karmaşık bir yapıdır. Açıklanabilir pek bir yanı yok.

Özellikle 2015 yılından bu yana ülkemizde ve dünyada birçok konuda büyük iniş çıkışlar yaşadık. Hayat böyle bir şey. Her yerin kapalı olması ve sosyal bir operasyon içinde olmamak hepimizi ruhsal bir tükenmişliğe getirdi. Genelde içi boş ve dışı süslü işlerin peşinde olduğumuzu gördük. Şimdi herkes dışı süslü işlerin peşini bırakıp içi dolu işlerin peşine düşmeye başladı.

2021 yılı daha fazla fark edeceğimiz, eksiklikleri tamamlayacağımız ve sosyal anlamda yeni düzenler getireceğimiz bir yıl olacak.

2020 yılının açtığı yaraları kapatmak için güçlü bir ruh haline ve gerçekliğe ihtiyacımız var. 2020 yılı kadar zor bir yıl olmayacağını söyleyebiliriz.

? 2021'in en şifalı zamanları hangi tarih aralıkları olacak, pandemiye dair bir öngörünüz var mı?

Aygül Aydın: Bu pandemiyi öngörme sebeplerimizden biri gökyüzündeki iki önemli sosyal düzeni temsil eden gezegenin kavuşum yapmasıydı.

Satürn ve Jüpiter, Oğlak burcunda kavuşuma ilerledi.

Buna Plüton ve Mars gezegenleri de eşlik etti. Bu olağanüstü bir durumdu.

Satürn ve Jüpiter hala yan yana ilerliyor ve bunlar birbirlerinden uzaklaşmadan bu salgının hayatımızdan çıkmasını pek öngörmüyorum.

Peki asıl soru bu ne zaman uzaklaşacak.

Kısa bir süreliğine mayıs ve eylül 2021 arasında uzaklaşacak ama 2021 sonunda yine eskisi kadar olmasa da yan yana ilerleyecek.

2022 Ocak ayında tamamen uzaklaşacağını söyleyebiliriz. Bu yüzden biraz olsun rahatlama fikri mayıs ayı civarı olsa da 2022 sonrası bunun bitmesini öngörebiliriz.

VİRÜSLE SAVAŞAN GIDALAR

? Kitapta bağışıklığı güçlendiren öneriler var mı?

Ender Saraç: D3 vitamini, C vitamini, çinko, kara mürver, zahter, kekik, soğan, sarımsak, pırasa, defne yaprağı, tane karanfil, zencefil gibi hem bağışıklığa iyi gelen hem de korona döneminde virüsle savaşan gıdaları ön plana almak önemli. Bu arada ekinezya, ada çayı, mürver, zencefil, ıhlamur gibi bitki çayları içmenin faydası var. Doğada hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır. Her yaratılan baharatın, bitkinin, çiçeğin, hayvanın bir nedeni var ve hepsinin yararı zamanı gelince ortaya çıkar.

? Astroşifa Ajandası'nda da altını çizdiğiniz 'bu yılın şifa kaynağı olacak' diyebileceğiniz bir besin var mı?

Ender Saraç: Ben bu yıl çörek otu, udi hindi ve propolisi daha doğrusu arının bütün ürünlerini birinci plana çıkartıyorum. Bu üçü savaşta yani mikro organizmalara karşı yaptığımız savaşta hem detoks olma hem de bağışıklığı güçlendirme açısından büyük silahlarımız olacak.

EKOLOJİK SORUNLAR

? 2021'de Türkiye'yi nasıl bir yıl bekliyor?

Aygül Aydın: Daha ekolojik anlamda sorunların gündeme geldiği bir yıl olabilir. Atmosferin önem kazanacağı bir yıl olacak.

Aldığımız hava kalitesi çok önemli hale gelebilir. Toprak ile ilgili kıtlık gibi olaylara dikkat etmek gerekiyor.

Ruhsal anlamda çok fazla kendimizi ayakta tutmamız gereken bir yıl olacak. Çözüm bulamadığımız birçok konun çözüme kavuşacağı özel bir yıl olacak.

2020 yılında aklımızın almakta zorlandığı şeyleri yaşadık. 20.12.2020 tarihinde Jüpiter-Satürn'ün ilk kez bir hava elementi olan Kova burcunda kavuşumu ile 20 yıllık yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. Bu 20 yıllık dönemin önemini bilmek ve anlamak yaşamanızı kurgulayabilmek için çok değerlidir.

Bu dönemin ilk kapısını açarken bu ajanda ile yanınızda olmak ve size zamanı anlatmak istedik. Kova burcu, kendi yolunu sever.

Bu yeni kova çağına ilerlediğimiz günlerde sizlerden kendi yolunuzu bulmanızı istiyor. 2021 yılı, yeni bir sistemle tanıştığımız ve buna uyum sağlamakla hükümlü olduğumuz bir yıl olacak.

Geleceğin meslekleri, geleceğin teknolojileri ve akıllı şehir sistemleriyle ekolojik yapının bambaşka bir noktaya evirildiği bir yıl olacağını söyleyebiliriz.

Soluduğumuz hava ve atmosferden gelen her şey bu yıl çok değerli olacak. Nefes almaya ve özgürlüğe ihtiyacımız var.

İnsanlığa ihtiyacımız var! İyi insan olmaya ve sevgiye ihtiyacımız var. Bunu birbirimizden esirgemeyelim.

Bu dünyada en güzel şeyin sevgi, muhabbet ve insana duyduğumuz ihtiyaç olduğunu göreceğiz. Dünyanın acısını paylaşmak ve sevgi dolu olmak zorunda olduğumuzu öğreneceğiz. Bunun için kendinizi sevmek adına mücadele verin. Az ümit edip çok elde etmek, hayatın hakiki bir sırrıdır.