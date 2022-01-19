Geçen yıl 350 milyon 228 bin 270 lira çevre cezası kesildi - Son Dakika

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca geçen yıl toplam 350 milyon 228 bin 270 lira çevre cezası kesildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ülke genelinde 56 bin 211 çevre denetimi yapıldı. Bakanlık böylece "en yüksek denetim sayısına" ulaştı.

Çevre mevzuatına aykırı hareket eden 3 bin 941 tesise toplam 350 milyon 228 bin 270 lira idari para cezası uygulandı, 406 tesis de faaliyetten men edildi.

En çok çevre cezası kesilen ilk 5 il

Çevre cezasının en çok uygulandığı iller sırayla Ankara, İstanbul, Muğla, Tekirdağ ve İzmir oldu oldu.

Bakanlık geçen yıl başkentte 44 milyon 860 bin 550 lira çevre cezası kesti. Ankara'yı 44 milyon 790 bin 176 lira ceza ile İstanbul takip etti.

En çok çevre cezasının uygulandığı üçüncü il ise Muğla oldu. Muğla'da çevre kirliliğine sebep olan işletmelere 42 milyon 892 bin 945 lira ceza verildi.

Sanayi tesislerinin yoğun olduğu Tekirdağ'da 27 milyon 659 bin 196 lira idari para cezası uygulanırken, İzmir'de ise 19 milyon 972 bin 736 liralık cezai işlem gerçekleştirildi.