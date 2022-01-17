2021'de en çok Konya Mevlana Müzesi ziyaret edildi - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı müze ve ören yerlerine ilişkin, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nün (DÖSİM), 2021 yılı ziyaretçi verileri belli oldu. Türkiye'de en çok ziyaret edilen müze ve ören yerlerine yönelik listede ilk 15'te, birinci sırada Konya Mevlana Müzesi yer aldı.

DÖSİM verilerine göre 2021 yılında Türkiye'de en çok ziyaretçi alan Konya Mevlana Müzesi'ni 1 milyon 507 bin 264 kişi ziyaret etti. İkinci sırada 1 milyon 197 bin 561 kişiyle Denizli Hierapolis Arkeoloji Örenyeri olarak da adlandırılan Pamukkale geliyor. Üçüncü ise 673 bin 544 ziyaretçiyle İzmir Efes Örenyeri oldu.