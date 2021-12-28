2021'de Google'da en çok hangi yemekleri aradık? - Son Dakika

Google'ın yayınladığı listede şu yemek ve tatlılar yer aldı:

1-Güllaç

Listenin zirvesinde yer alan Güllaç, ramazan aylarının vazgeçilmezi. Güllaç, hafif tatlı, gül suyuyla da yapılarak farklı bir lezzet şöleni sunuyor.

2- Soğuk baklava

Son zamanların popüler tatlısı olan soğuk baklava, hiç şüphesiz 2021 yılının en sevilen tatlısı oldu. Diyarbakır tatlısı olarak da anılıyor.

3- Taco

Meksika mutfağının en ünlü ve sevilen yemeği olan taco, Türkiye'de en çok aratılan 3'üncü yemek oldu. dünya sıralamasında da 1'inci sırada yerleşen lezzet, birçok ürünle lezzetlendirilebiliyor.

4- Tulumba tatlısı

2021 yılında aratılan yemek listesinde 4'üncü sıraya yerleşiyor. Tulumba tatlısı, Türk mutfağının biricik lezzetlerinden biri olarak ün salıyor.

5- Sufle

Türkiye'de bu yıl içerisinde aratılan lezzet listesinde çoğunlukla tatlılar yer alıyor.

6- Galette

Galette bir Fransız yemeği. Zevke göre tatlı ya da tuzlu yapılabiliyor. Galette kelimesi düz kek manasına gelen gale'den türetilmiş bir kelime

7- Gulaş

Bir Macar çorbası olan gulaş, bu sene Türkiye'de en çok aratılan 7. tarif. Gulaş etli bir tencere yemeği.

8- Çiğköfte

Her yıl en çok aratılan yemekler arasında yer alan çiğ köfte, Türkiye'de popülerliğini sürdürüyor.

9- Panna Cotta

Listenin 9'uncu sırasına yerleşen 'Panna Cotta'nın kökü İtalya'ya uzanıyor. İsmi 'pişmiş krema' anlamına da gelen tatlının ana malzemesi süt ve krema olan bu tatlı, içerisindeki jelatinlerle katılaşıp kıvam alıyor.

10-Cizleme

Trakya'ya ait bir hamur işi. Mayalı hamurun tavada pişirilmesiyle yapılan yemeğe tercihe göre bal ve reçel çeşitleri eşlik ediyor.