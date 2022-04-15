2021'de İstanbul'da 23 bin kişi sınır dışı edildi - Son Dakika

İstanbul Valiliği, son dönemde tartışma konusu olan göçmenler ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada İstanbul'da bulunan düzensiz göçle mücadele konusunda ilgili kurumların yoğun bir gayret ve hassasiyet gösterdiğini belirterek, "İlgili mevzuatı ihlal ettiği veya suça karıştığı tespit edilen yabancılar hakkında yasal işlemler ivedilikle ve kararlılıkla uygulanmaktadır. Bu kapsamda İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünce 2021 yılında 71 bin 959 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı" bilgilerine yer verildi.

"23 BİN 72 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ, 39 BİN 525 KİŞİNİN SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI"

Sınır dışı edilen göçmenlerle ilgili sayı açıklayan Valilik, "Bu kişilerden 23 bin 72'si İstanbul'dan sınır dışı edilirken, 39 bin 525'i ise sınır dışı işlemleri yapılmak üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi. 1 Ocak-15 Nisan 2022 tarihleri arasında; 4 bin 661'i Afganistan, bin 418'i Pakistan olmak üzere toplam 18 bin 781 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 7 bin 684'ü İstanbul'dan sınır dışı edilirken, 7 bin 590'ı sınır dışı işlemleri için diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi" dedi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Sosyal medya paylaşımlarına da değinilen açıklamada, "Son zamanlarda özellikle sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete sürükleyerek, toplumda kargaşa çıkarmak amacıyla paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Yapılan paylaşımlar; ilgili kurumlarımızca yakından ve titizlikle takip edilmekte, suç unsuru taşıyan paylaşım ve şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmaktadır. Bunlar arasında sosyal medya üzerinden silah ve kesici aletlerle paylaşım yapan Afganistan uyruklu A.A, çocuğa yönelik cinsel taciz suçuna karışan Fas Uyruklu H.I, sokakta yürüyen kadınların gizlice videolarını çeken Pakistan uyruklu Z.W, U.M, M.K ve adlı şahıslar, güvenlik güçlerimizce yakalanmış ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanmışlardır "sözlerine yer verildi.

"ERKEK OLAN GELSİN" DİYEN SURİYELİNİN SINIR DIŞI İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Bağcılar'da dükkanının önünde yol kenarına koyduğu sandalyede oturarak etrafa tehditler savuran, "Erkek olan gelsin" diyen Suriyeli esnaf Hamza Hammamı'ya da değinen Valilik, "Pakistan uyruklu Benzer mahiyette paylaşımda bulunan Pakistan uyruklu T.M.S. sınır dışı edilmiş, sokak ortasında sandalye ile oturarak tartışma çıkaran Suriyeli H.H., Pakistan uyruklu C.R. ve N.M. ile gasp olayına karışan Libya uyruklu A.M.D. geri gönderme merkezlerine alınmış olup, sınır dışı işlemleri devam etmektedir. Şehrimizin huzuru, güvenliği ve burada yaşayan herkesin esenliği için, güvenlik güçlerimiz 7/24 görevinin başındadır" denildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medyada Suriyeli sığınmacılar adıyla hesap açıp provokatif paylaşımlar yapıldığını dile getirerek, konu hakkında çalışma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

PROVOKASYON AMAÇLI AÇILAN HESAPLAR İNCELENİYOR

Yapılan devriyelerde, "yurt dışından başta FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya platformlarında Suriyeli sığınmacıların adı kullanılarak açılan "operasyon hesapları" ile halkı tahrik ederek provokasyon çıkarılmaya çalışıldığının" görüldüğü öne sürülürken, "Sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalışma başlatılmış olup bu tür paylaşımlar ile halkımız ve Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.