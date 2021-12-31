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2021'de İstanbul'da konut, İzmir'de arsa arandı - Son Dakika

2021'de İstanbul'da konut, İzmir'de arsa arandı

31.12.2021 10:07
2021'de İstanbul'da konut, İzmir'de arsa arandı

Gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu Zingat.com verilerine göre, 2021 yılında en çok satılık konut İstanbul'dan, satılık arsa İzmir'den arandı.

Gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu Zingat.com verilerine göre, 2021 yılında en çok satılık konut İstanbul'dan, satılık arsa İzmir'den arandı.

Zingat.com'dan yapılan açıklamaya göre, "Emlak. Bilgi. Güven." sloganıyla yola çıkan Zingat.com, 2021 yılında Türkiye genelinde en çok satılık konut ve arsa aranan il ve ilçeleri paylaştı.

Zingat.com ziyaretçilerinin 2021 yılı boyunca en çok satılık konut araması yaptığı iller arasında İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u ise İzmir, Ankara, Muğla ve Mersin takip etti.

Satılık konut aranan ilçeler sıralamasında, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Aydın'ın Kuşadası ilçesi birinciliği bırakmadı.

Yıl boyunca en fazla satılık konut araması yapılan ilçeler arasında Kuşadası'ndan sonra Trabzon'un Ortahisar, Muğla'nın Bodrum, İstanbul'un Esenyurt ve Beylikdüzü bölgeleri ilk beş sırayı paylaştı.

En çok satılık daire ve arsa araması yapıldı

2021 yılında platformda gayrimenkul araması yapan kullanıcıların konut tipi tercihleri, emlak yatırımındaki yönelimi de ortaya koydu.

Satılık kategorisinde en sık arama yapılan gayrimenkul tipleri arasında apartman dairesi ve arsa dikkati çekti. Apartman dairesi ve arsanın ardından ise talep görenler sırasıyla villa, müstakil ev ve prefabrik ev oldu.

Salgın sonrası talep artışı yaşanan satılık arsa aramalarında 2021 yılının öne çıkan ili İzmir olurken, İzmir ile birlikte ilk beş sırada İstanbul, Antalya, Bursa ve Kayseri yer aldı.

Konya'nın Akşehir bölgesi ise en çok satılık arsa araması yapılan ilçeler arasında ilk sıraya yerleşirken, İstanbul'un Çatalca ve Şile, Muğla'nın Milas ve Fethiye ilçeleri satılık arsa kategorisinde Akşehir'in ardından geldi.

"Yılın son çeyreğinde yurt dışından aldığımız trafik iki katına çıkmış durumda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zingat Satış ve Ticari İlişkiler Direktörü Eser Karaismailoğlu, Aydın Kuşadası bölgesinde, özellikle gurbetçilerin yoğun arayış içerisinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kurdaki hareketlilik sonucu diğer ülke vatandaşlarının da bölgeye yoğun ilgi gösterdiklerini gözlemliyoruz. Özellikle, yılın son çeyreğinde yurt dışından aldığımız trafik iki katına çıkmış durumda. En çok konut aranan diğer ilçelerde de yabancıların ilgisinin yanında, kredi faiz oranlarının düşmesiyle beraber iç talebin canlandığını takip ediyoruz. Özellikle Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde, merkezi ilçelere göre fiyatların daha makul seviyede olması vatandaşlarımızın bu iki ilçeye ilgisini artıran önemli bir husus. İnşaat maliyetlerinde son bir yılda oluşan sıra dışı artışlar sebebiyle şu anda üretilen konutların fiyatlarının net şekilde artacağı da tahmin ediliyor. Bu da talebi artıran önemli etkenlerden birisi."

Geçen yıldan bu yana villa ve müstakil ev kategorilerinin cazibesini koruduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Salgın süreci insanların evleriyle barıştığı ve bununla beraber yaşam alanlarını da çok sorguladıkları bir dönem oldu. Doğayla iç içe yaşama motivasyonuna sahip vatandaşlar, bu ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sıfır projelere veya ikinci el konut tipine daha fazla ilgi gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, arsa yatırımına gösterilen talebe değinerek, "Yakın zamanda hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu, İzmir-İstanbul Otoyolu ve yapımında artık sona gelinen 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahında bulunan bölgelerde arayışların yoğunlaştığını gözlemliyoruz. Muğla konut kategorisinde olduğu gibi arsa yatırımı yapanlar için bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Arsa yatırımı yapacak vatandaşlarımızın yatırım yapacakları arsanın konumu, inşaata uygunluğu gibi temel bilgilerden mutlaka emin olmaları lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Zingat'ın tüm gayrimenkul kategorilerinde vatandaşlara uçtan uca danışmanlık hizmeti sağlayan bir mecra olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın Zingat'ın ücretsiz hizmetlerinden faydalanmalarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Gayrimenkul, İstanbul, konut, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2021'de İstanbul'da konut, İzmir'de arsa arandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2021'de İstanbul'da konut, İzmir'de arsa arandı - Son Dakika
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