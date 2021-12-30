2021'de İstanbul'un en çok konuşulan belediye başkanları belli oldu - Son Dakika

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Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, binlerce Türk sitesini tarayarak, 2021 yılında en çok haber konusu olan İstanbul ilçe belediye başkanlarını paylaştı.

ZİRVEDE TUZLA BELEDİYE BAŞKANI YAZICI VAR

10 ismin yer aldığı listenin zirvesinde 29 bin 27 haberle AK Partili Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı yer aldı. Yazıcı'yı 25 bin 453 haberle CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel takip etti.

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI 3. SIRADA

Listenin 3. sırasında 20 bin 686 haberle AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı bulunuyor. Çağırıcı'dan sonra listenin 4. sırasında Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız yer alırken, 5. sırada ise Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Ocakbaşı var.

ÜSKÜDAR VE SULTANGAZİ DE LİSTEDE

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul'un en çok habere konu olan 6. belediye başkanı oldu. Analizin 7. sırasında Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, 8. sırasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 9. sırasında Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 10. sırasında ise Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yer alıyor.