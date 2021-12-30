Üye Girişi
2021'de İstanbul'un en çok konuşulan belediye başkanları belli oldu - Son Dakika

2021'de İstanbul'un en çok konuşulan belediye başkanları belli oldu

30.12.2021 17:27

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2021 yılında en çok konuşulan İstanbul ilçe belediye başkanlarını analiz etti. Listenin zirvesinde Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ikinci sırasında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, üçüncü sırasında ise Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yer aldı.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, binlerce Türk sitesini tarayarak, 2021 yılında en çok haber konusu olan İstanbul ilçe belediye başkanlarını paylaştı.

ZİRVEDE TUZLA BELEDİYE BAŞKANI YAZICI VAR

10 ismin yer aldığı listenin zirvesinde 29 bin 27 haberle AK Partili Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı yer aldı. Yazıcı'yı 25 bin 453 haberle CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel takip etti.

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI 3. SIRADA

Listenin 3. sırasında 20 bin 686 haberle AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı bulunuyor. Çağırıcı'dan sonra listenin 4. sırasında Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız yer alırken, 5. sırada ise Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Ocakbaşı var.

2021'de İstanbul'un en çok konuşulan belediye başkanları! Zirvede Şadi Yazıcı var

ÜSKÜDAR VE SULTANGAZİ DE LİSTEDE

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul'un en çok habere konu olan 6. belediye başkanı oldu. Analizin 7. sırasında Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, 8. sırasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 9. sırasında Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 10. sırasında ise Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yer alıyor.

YORUMLAR
500

Habermetre, İstanbul, Bağcılar, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2021'de İstanbul'un en çok konuşulan belediye başkanları belli oldu - Son Dakika


Okulda bulunan kale, 15 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi Okulda bulunan kale, 15 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi         
18:04
Rüşvet alırken yakalanan vergi dairesi müdürü tutuklandı Rüşvet alırken yakalanan vergi dairesi müdürü tutuklandı         
17:58
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada         
15:44
Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? İşte cevabı Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? İşte cevabı         
15:16
14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:00
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak         
13:07
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü         
10:19
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor         
00:53
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı         
22:42

Son Dakika Haberleri
18:04 Okulda bulunan kale, 15 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi
17:57 Rüşvet alırken yakalanan vergi dairesi müdürü tutuklandı
17:33 AK Parti kanadından MEB binasına alınmayan Kılıçdaroğlu'na ilk tepki: Sokakları dar ederiz
17:31 Muğla'da 17 yaşındaki genç dehşet saçtı! Yemek yediği kişinin boğazını keserek öldürdü
17:27 2021'de İstanbul'un en çok konuşulan belediye başkanları belli oldu
17:21 Yılbaşı menüsü nasıl olmalı? Yılbaşında hangi yemekler yapılır? Yılbaşı yemekleri ve tarifleri!
17:04 Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi
17:03 Klimik Derneği'nden omicron için salgın yasağı önerileri...
16:57 Yılbaşında İstanbul'da kapalı olacak yollar açıklandı
16:51 Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 18:07:30. #1.11#
SON DAKİKA: 2021'de İstanbul'un en çok konuşulan belediye başkanları belli oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement