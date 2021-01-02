2021'de moda dünyasını neler bekliyor?

MARKALAR SESİNİ YÜKSELTMELİ

Sürdürülebilirlik, çevre ve hatta politika gibi konularda markaların sesini yükseltmesi ve moda dünyasının radikal tepkiler vermesi bekleniyor. Özellikle yeni jenerasyonun hassasiyeti, bu konuda henüz bir girişimde bulunmamış olan dev markalar için bile hamle yapmayı zorunlu kılacak gibi...

DAYANIKLILIĞIN VE UMUDUN RENKLERİ

Her yıl aralık ayında bir sonraki yılın renklerini belirleyen global renk otoritesi Pantone, 2021'i, alışılmışın aksine birbirinden bağımsız iki ton seçerek karşıladı. İlki dayanıklılığı temsil eden 'ultimate gri', diğeriyse umudu vurgulayan, 'illuminating' olarak adlandırılan güneş sarısı... Zıt ama bir arada kullanıldığında mükemmel bir uyum yakalayan bu iki rengin 2021'de birliktelikleriyle güç ve umut mesajı yayması amaçlanıyor.

EL EMEĞİ

2020 yazında ortaya çıkan örgü parçalar, 2021 İlkbahar/Yaz sezonunda da hiçbir yere kaybolmuyor. Yelekten bluza, pantolondan çantaya el emeğine ve tığ işine övgü kaldığı yerden devam ediyor.

MİNİ MİNİ

Son birkaç yıldır moda sahnelerinde hakimiyetini sürdüren midi etek ve elbiseler bu yıl yerini mini eteklere bırakıyor. 1960'ların estetiğini yansıtan A formda kesimler ve süper miniler ön plana çıkıyor. Louis Vuitton, Chloe, Jacquemus, Miu Miu gibi yüksek modanın söz sahibi markaları koleksiyonlarına mini etek ve elbiselerini eklemeye başladı bile...

DAHA SÜSLÜ, ABARTILI

Eşofmanlarla geçirdiğimiz bir yılın ardından trend tahminleri, güzel giyinmeye, abartıya ve süslenmeye duyduğumuz özlemle, prenses gibi hissettirecek parçaların öne çıkacağını söylüyor. Sonbahar başında gerçekleşen 2021 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarının sergilendiği moda haftalarında da görmeye başladığımız ışıltılı detaylar, tütüyü andıran etekler ve transparan parçalara bakılırsa abartılı kıyafetler hayatımıza geri dönecek gibi.

HACİM ALANI GENİŞLİYOR

2020'de moda sahnelerini ele geçiren hacimli parçalar, 2021 itibariyle etki alanını genişletmeye hazırlanıyor. Erkek arkadaştan ödünç alınmış gibi duran kocaman gömlekler, keskin, vatkalı ya da pofuduk omuzlu parçalar, bol denim pantolonlar, birkaç beden büyük görünen blazer ceket ve kabanlar gardıroplarımızda yerini sağlamlaştırıyor.

ÖZGÜR RUHLAR

2020'de moda dünyasının çok konuşulan başlıklarından biri olan 'cinsiyetsizlik' 2021'de daha çok markanın radarında olacak. Kadın-erkek kategorilerinin yanına tıpkı Gucci markasında olduğu gibi özgürlük alanı sunan cinsiyetsiz seçenekler ekleneceği öngörüler arasında...

BOLCA RENK VE DESEN

Folklorik, çiçekli ya da batik desenli, bir de ilhamını doğa ve denizden alan canlı, rengarenk giysiler 2021'e damga vurmak için geliyor. Klasik ve düz renklerdeki tasarımların pabucunu dama atacak, içteki enerjiyi açığa çıkaracak ve iyi hissettirecek desen ve renkler, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında gardıropları ele geçirebilir.

MİNİMALİST 90'LAR

Bir yandan abartı ve şaşaa konuşulurken diğer yandan 90'ların minimalist tavrı da 2021'de öne çıkacak trendlerden biri. Vücuda oturan düz siyah elbiseler, nötr tonlardaki düz pantolon ve bluzlar Jacquemus'tan Victoria Beckham'a, Michael Kors'tan Prada'ya kadar birçok farklı marka tarafından kullanılıyor.

SATRANÇTAN İLHAMLA

Grafik desenlerin cazibesine bu yıl satranç tahtasından ilham alan görünümler ekleniyor. Chanel ve Dolce&Gabbana podyumlarında eteklerden elbiselere, trençkotlardan pantolonlara kadar farklı parçalarda karşımıza çıkan bu desen, monokrom sevenleri cezbedecek.