2021'de startup'ların aldığı yatırımlar 1,5 milyar dolara ulaştı - Son Dakika

Yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri girişimci ekosisteminde dönüşüm sürecini başlattı. Gücünü ileri teknoloji ve inovasyondan alan startup'ların elde ettiği yatırımlar 2021'de 1,5 milyar dolara ulaştı. Yaşanan dönüşüm, erken aşama teknoloji yatırımlarının finansmana erişimlerini hızlandırdı. Yatırım fonları Türkiye'deki teknoloji tabanlı girişimlerin sermaye ihtiyacının çözülmesi için harekete geçti.

Pandemi, girişimci ekosisteminde fırsatlarla dolu bir yatırım iklimi yarattı. Startup Centrum tarafından hazırlanan Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu'na göre, 2021'de startup'ların aldığı yatırımlar bir önceki yıla oranla yüzde 9 artarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Girişim başına yapılan yatırım tutarı 4,8 milyon doları bulurken, yıl genelinde yapılan 345 yatırım turunda 323 startup yatırım aldı. Startup'lara 45 yabancı yatırım yaparken, toplam yatırımcı sayısı bine ulaştı. Girişimci ekosisteminde yaşanan dönüşümün erken aşama teknoloji yatırımlarının finansmana erişimini kolaylaştırdığını belirten StartersHub Yönetici Direktörü Arda Askın, "Global bağlantılar, teknoloji tabanlı yetenek havuzu ve son dönemde artan şirket satın almaları ekosisteme dinamizm getirdi. Gücünü ileri teknoloji ve inovasyondan alan erken aşama yenilikçi teknoloji yatırımı fonlamalarındaki artış da ekosistemi küresel lige kazandırdı. Biz de StartersHub olarak son 1 yılda 4'ü yurt dışından toplam 13 erken aşama teknoloji yatırımına 1 milyon dolar fon sağladık" dedi.

GİRİŞİMCİLERE PARTNERLİK YAPIYOR

Erken aşama şirketlere yalnızca yatırım yapmadıklarını, aynı zamanda partnerleri gibi çalıştıklarını kaydeden Arda Askın, "Yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerindeki gelişim girişimci ekosisteminde dönüşüm sürecini başlattı. Hız ve kişiselleştirme faktörlerinin öne çıktığı, teknoloji tabanlı girişim modelleri ekosistemdeki yerini genişletiyor. Yatırım fonları da Türkiye'deki teknoloji tabanlı girişimlerin sermaye ihtiyacının çözülmesi için hareketlendi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde TÜBİTAK tarafından yürütülen Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı da bu süreci hızlandırdı" diye konuştu.

İNOVATİF GİRİŞİMLER YATIRIMLARA YÖN VERİYOR

Askın, 2021 yatırımlarına ilişkin şu değerlendirmede bulunarak, "Sigorta sektörüne makine öğrenmesi ve yapay zeka tabanlı teknolojik çözümler üreten Lumnion, nörolojik hastalarının tedavilerini ev ortamına taşıyan Houston Bionics, 170 ülkeden 7 binden fazla kuruluşun ABD'de şirket açmasına destek olan Firstbase, canlı yayın reklam teknolojisi platformu Livad, biyoteknoloji girişimi Genz, 3 boyutlu yazıcı hizmetleri sağlayan Tridi inovatif girişimler olarak 2021 yatırımlarımızda yer aldı. Şirketlere CRM, satış yönetimi, görev ve proje yönetimini sağlayan Workiom ile dijital eğitim portalları geliştiren Wisboo gibi SaaS platformlarını fonlayarak ekosistemin geleceğine yön veriyoruz" açıklamasında bulundu.

"KOBİ'LERİN DİJİTALLEŞME SÜRECİNİ HIZLANDIRACAĞIZ"

Arda Askın, geçen yıl yatırım yaptıkları startup'lar konusunda şu bilgileri de paylaştı:

"Üretim ve tedarik zincirini dijitalleştiren yapay zeka tabanlı Tridi platformu, elektrikli otonom robotlar ile yemek ve market alışverişlerinin temassız hale getiren Delivers.ai, gıda sektörü için mikroorganizma bazlı, doğal ve uygun maliyetli büyüme ortamı takviyesi üreten Biftek.co, fonladığımız sıra dışı girişimlerden sadece birkaçı... KOBİ'ler için çevrimiçi banka hesaplarını bir araya getiren yeni nesil bulut tabanlı defter tutma ve finansal uygulama teknolojisi olan KolayBi'ye sunduğumuz sermaye desteği ile KOBİ'lerin dijitalleşme sürecini hızlandıracağız. Yine yapay zeka ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanarak perakende ve e-ticaret sektörüne sanal deneme teknolojisi geliştiren bir PulpoAR ile müşteri deneyimini farklılaştıracağız."

7 YILDA 4.8 MİLYON DOLARI AŞAN YATIRIM YAPTI

2015'ten bu yana yurt içi ve yurt dışı teknoloji tabanlı girişimlere 4.8 milyon dolardan fazla yatırım yaptıklarını kaydeden Arda Askın, "Erken aşama teknoloji girişimlerine en çok destek sağlayan fon olarak girişimcilerle ölçeklenebilirlik odağında çözüm ortaklığı kuruyoruz. Teknoloji tabanlı inovatif girişimler başta olmak üzere, fon sağladığımız tüm girişimleri proaktif ailemizin bir parçası haline getiriyoruz. 2021'de teknoloji, sigorta, sağlık, finans, gıda sektörlerinde öne çıkan teknoloji tabanlı girişimleri fonlayarak bünyemize kazandırdık. 2022, bu yöndeki yatırımlarımızı hızlandırdığımız bir dönem olacak" diye konuştu.