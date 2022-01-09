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2021'de uyuşturucudan 26 bin 128 kişi tutuklandı - Son Dakika

2021'de uyuşturucudan 26 bin 128 kişi tutuklandı

09.01.2022 10:45
2021'de uyuşturucudan 26 bin 128 kişi tutuklandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca uyuşturucu ile mücadele kapsamında geçen yıl düzenlenen 215 bin 228 operasyonda 293 bin 905 kişi gözaltına alındı, bunlardan 26 bin 128'i tutuklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca uyuşturucu ile mücadele kapsamında geçen yıl düzenlenen 215 bin 228 operasyonda 293 bin 905 kişi gözaltına alındı, bunlardan 26 bin 128'i tutuklandı. Uyuşturucu madde miktarlarında bir önceki yıl ile kıyaslandığında büyük artış yaşandığı görüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri, geçen yıl terörün en önemli finansmanlarından biri olan uyuşturucuyla mücadeleye yoğun mesai harcadı. Narkotik ekiplerince düzenlenen 215 bin 228 operasyonda, 293 bin 905 kişi gözaltına alındı, bunlardan 26 bin 128'i adli makamlarca tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarlarında bir önceki yıl ile kıyaslandığında büyük artış yaşandığı görüldü.

70 MİLYONDAN FAZLA KENEVİR ELE GEÇİRLDİBuna göre 2021 yılında 2020 yılına göre; yüzde 98,3 artışla 8 milyon 449 bin 424 adet sentetik ecza, yüzde 97,2 artışla 5 milyon 335 bin 204 adet captagon, yüzde 76,8 artışla 5 ton 290 kilo skunk, yüzde 57 artışla 2 ton 129 kilo sentetik kannabinoid, yüzde 54,4 artışla 20 ton 457 kilo eroin ve yüzde 28,4 artışla 4 ton 776 kilo metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca 2021 yılı boyunca yapılan uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında 70 milyon 225 bin 427 kök kenevir bitkisi, 5 milyon 975 bin 214 adet ecstasy, 57 ton 693 kilo esrar ve 614 kilo kokain ele geçirildi.72 BİN 192 METRUK BİNA YIKILDIAyrıca, uyuşturucu ile mücadelede operasyonların yanı sıra uyuşturucu kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalara ağırlık verildi. Bakanlık, uyuşturucu madde kullanımının evlerden sonra en fazla metruk binalarda olması nedeniyle 81 il valiliğine genelge göndererek bir an önce bu binaların tespit edilerek yıkım ve ıslah çalışmalarının yapılmasını istedi. Ülke genelinde yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 107 bin 884 binadan 72 bin 192'si yıkıldı, 16 bin 371 boş binanın metrukluk özelliği giderildi. Tespit edilen metruk binaların yüzde 17,91'ine yönelik yıkım ve ıslah çalışmaları ise devam ediyor.UYUŞTURUCUYA BAĞLI ÖLÜMLERDE AZALIŞ YAŞANDI

2021 yılının ilk 11 ayında doğrudan uyuşturucu kaynaklı ölümlerde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 azalış görüldü. Böylece uyuşturucu madde kullanımı sonucu ölüm sayısı 175'ten 160'a geriledi. Uyuşturucu kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak ve uyuşturucuya bağlı ölümleri önlenmek amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca hayat geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' ve 'UYUMA' uygulamaları kapsamında ise 11 bin 270 etkinlikle 449 bin 238 anne ve anne adayına ulaşıldı.


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Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2021'de uyuşturucudan 26 bin 128 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2021'de uyuşturucudan 26 bin 128 kişi tutuklandı - Son Dakika
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