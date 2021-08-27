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2021-DGS tercih işlemleri başladı - Son Dakika

2021-DGS tercih işlemleri başladı

27.08.2021 10:19
2021-DGS tercih işlemleri başladı, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerinin başladığını ve 7 Eylül'e kadar yapılabileceğini bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerinin başladığını ve 7 Eylül'e kadar yapılabileceğini bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli DGS adaylarımız, 2021-DGS tercih işlemleri başlamıştır. Tercihlerinizi 27 Ağustos-7 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.

Halis aygün, DGS Sınavı, Twitter, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2021-DGS tercih işlemleri başladı - Son Dakika


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