2021 Dünya Down Sendromu Farkındalık Yılı - Son Dakika

2021 Dünya Down Sendromu Farkındalık Yılı

29.12.2020 21:21
2021 Dünya Down Sendromu Farkındalık Yılı, System.String[]

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF) Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, "2021 yılında en büyük beklentimiz, dünyada ve Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de bir Engelli Bakanlığının kurulması, engellilerin tüm haklarının bir bakanlık çatısı altında olmasıdır.

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF) Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, "2021 yılında en büyük beklentimiz, dünyada ve Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de bir Engelli Bakanlığının kurulması, engellilerin tüm haklarının bir bakanlık çatısı altında olmasıdır." dedi.

Tuncay, UDF tarafından 2021 yılının Dünya Down Sendromu Farkındalık Yılı ilan edilmesine ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 2021'in bir yıl boyunca down sendromlularla ilgili politikaları göz önünde tutmak için bir çalışma yılı olacağını söyledi.

UDF'ye bağlı 30 ülkede 2021'in Dünya Down Sendromu Farkındalık Yılı ilan edildiğini belirten Tuncay, şunları söyeldi:

"Dünyada ve ülkemizde toplumsal farkındalık, birlikte yaşama kültürünü geliştirmek hedefimiz içindedir. Pandemi sürecinde engelli öğrencilerin kazanımları maalesef geriye gitme noktasında. Okulların kapalı olması, eğitimlerini alamamaları engelli bireyler için en büyük sıkıntı. Okulların kapanması özellikle zihinsel engelliler için çok büyük bir kayıptır. Bu çocuklarımızın bire bir eğitime ihtiyacı var. Online eğitimlerin hiçbir zihinsel engelli çocuğumuza faydası yok. 2021 yılında en büyük beklentimiz, dünyada ve Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de bir Engelli Bakanlığının kurulması, engellilerin tüm haklarının bir bakanlık çatısı altında olmasıdır. Bu isteğimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilettik. 2021 yılı inşallah down sendromlular hem de engelliler için atılım yılı olur."

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram da engelliler ve down sendromlularla ilgili hükümetin çalışmalarını ve hizmetlerini anlattı.

Engellilerin hayata tutunmasının en büyük sebeplerinden birinin öğretmen, diğerinin de aile olduğunun altını çizen Bayram, şunları söyledi:

"Bu ikisi bütünleşince o çocuk öz güvenini kazanır ve suda yüzmeye başlar. Horlanarak, itilerek, bir köşeye sıkıştırılarak, bir yere hapsedilerek hiçbir evladımızı kazanamayız. 2002 yılından önce maziye baktığımızda engelli camiamız çok fazla temsil edilemiyordu. AK Parti iktidarı ile beraber memur alımlarında ve engelli istihdamında da artış oldu. 2021 yılını, farkındalık noktasında down sendromlu kardeşlerimizin yılı ilan ediyoruz. 21 Mart 2021'de inşallah çalışmamız hayırlara vesile olur."

Muhammed Abdullah, Down Sendromu, Türkiye, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2021 Dünya Down Sendromu Farkındalık Yılı - Son Dakika


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