2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası Kocaeli'de düzenlenecek

Dünya Gençler Oryan tiring Şampiyonası (JWOC 2021), 30 ülkeden 333 sporcunun katılımıyla 5-10 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Sekapark'ta düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, şampiyonanın 2020 yılında salgın nedeniyle yapılamadığını belirtti.

Organizasyonun Kocaeli'de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ada, sporcuları kentte ağırlayacak olmanın gururunu yaşadıklarını aktardı.

Çakmak: "Alnımızın akıyla çıkacağımıza gönülden inanıyorum"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olmaları nedeniyle mutluluk duyduklarını vurguladı.

Hazırlık çalışmalarının aylar önce başladığını anlatan Çakmak, "Uluslararası Oryantiring Federasyonu yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda, yarışmanın düzenleneceği parkurlar, arenalar, başlama ve bitiş noktaları itinayla belirlendi. Ulaşım, harita basımı, zamanlama, etkinlik merkezi gibi daha birçok teknik detay, ortak çalışmalar sonucunda ortaya çıktı. Geniş katılımlı ve çok kapsamlı bir şampiyonayı daha Kocaeli'de düzenliyoruz. Federasyon yetkililerimizin ve arkadaşlarımızın gayretli ve özverili çalışmalarıyla bu organizasyondan da alnımızın akıyla çıkacağımıza gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Çakmak, şampiyonanın İzmit ve Gebze'de belirlenen parkurlarda gerçekleşeceğine işaret ederek, şunları söyledi:

"4 Eylül Cumartesi günü İzmit merkezdeki Kent Meydanı'mızda kortej ve açılış töreni yapacağız. Açılış törenimizde ilk önce sporcularımız, şehir merkezinde kendi ülkelerinin bayraklarını taşıdıkları bir kortej oluşturacak. Sporcuların İzmit Kent Meydanı'na girişiyle birlikte katılım sağlayan her ülkenin sporcusu takdim edilecek ve kendi ülke bayraklarını sahne kenarında yer alan alanlara yerleştirecek. Görsel bir şölene dönüşmesini planladığımız açılış töreninde yurt dışından gelen konuklarımıza Türk kültürünün tanıtılması amacıyla sahne gösterileri düzenlenecek."

Akyüz: "Pandemi sporu oryantiring"

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Kocaeli'nin önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirtti.

Gençler Dünya Şampiyonası için müracaat ettiklerinde yaşadıkları heyecana değinen Akyüz, şampiyonayla ilgili hazırlık sürecini anlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine, Kocaeli Valiliğine ve diğer kurumlara verdikleri destekler için teşekkür eden Akyüz, Kocaeli'nin spor açısından doğru adres olduğunu vurguladı.

Akyüz, 7 ülkenin kamp için Türkiye'yi seçtiğini kaydederek, 30 ülkeden 333 sporcunun yer alacağı bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Şampiyonanın, uluslararası federasyonun sayfasından canlı olarak 75 üye ülkeyle paylaşılacağına aktaran Akyüz, bunun Türkiye'nin ve Kocaeli'nin tanıtımı ve spor turizmi açısından önemini anlattı.

Akyüz, oryantiring sporuyla ilgili detayları paylaşarak, "Şu dönemde başka bir tanımıyla da ortaya çıktı. Pandemi sporu oryantiring. Pandemide birçok branş faaliyetini yapamazken, biz geçtiğimiz 2 yıl boyunca bütün disiplinlerimizi, branşlarımızı yaptık, yurt içi ve yurt dışı müsabakalara katıldık. Özellikle doğa sporlarının önemi daha çok ortaya çıktı. Doğada yapılması sebebiyle tam da pandemiye uygun bir branş." değerlendirmesinde bulundu.

Akyüz, etkinliği çok önemsediklerini ve bu şampiyonanın ev sahipliğini yapmak için başvurdukları diğer organizasyonlar için bir referans olacağını sözlerini ekledi.

Daha sonra federasyon yetkilileri, teknik konularda bilgi verdi.