2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası Kocaeli'de sürüyor

Kocaeli'de 30 ülkeden 300 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın orta mesafe final koşusu yapıldı.

Gebze ilçesinin kırsal mahallesi Mudarlı mevkisinden start alan sporcular, yarışma bölgesinde yönlerini belirleyerek, harita yardımıyla belirtilen hedeflere sırasıyla en kısa sürede ulaşmanın mücadelesini verdi.

Şampiyonaya katılan sporcular, orta mesafe eleme yarışı parkurunda yönünü bulmaya çalıştı.

Kadınlarda İsveç'ten Hanna Lundberg 25.25'lik süreyle birinci, İsviçre'den Lilly Graber 28.07 ile ikinci, İsveç'ten Tilda Ostberg 28.10 ile üçüncü oldu.

Erkeklerde ise ilk iki sırayı İsveçli sporcular elde etti. Axel Elmblad 25.02'lik süreyle birinci oldu. Viktor Svensk 27.15 ile ikinci olurken, Macaristan'dan Ferenc Jonas ise 27.35'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Şampiyonada sporcular yarını dinlenerek geçirecek.

Şampiyonanın son iki günü 9-10 Eylül'de Gebze ilçesi Denizli Mahallesi'nde uzun mesafe ve bayrak yarışları gerçekleştirilecek.