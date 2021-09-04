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2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın açılış töreni Kocaeli'de yapıldı - Son Dakika

2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın açılış töreni Kocaeli'de yapıldı

04.09.2021 19:03
2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın açılış töreni Kocaeli'de yapıldı, System.String[]

Kocaeli'de 30 ülkeden 300 sporcunun katılımıyla yarın başlayacak Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın (JWOC 2021) açılış töreni gerçekleştirildi.

Kocaeli'de 30 ülkeden 300 sporcunun katılımıyla yarın başlayacak Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın (JWOC 2021) açılış töreni gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önünde sporcular ve teknik heyetlerin katılımıyla aile fotoğrafı çekildi. Daha sonra konuk sporcular ülke bayraklarıyla İzmit'teki kent meydanına geçiş yaptı.

Burada katılımcı sporcu ve teknik heyetler, mehter takımı ve halk oyunları gösterisini izledi.

Törende konuşan Vali Vekili Dursun Balaban, köklü medeniyetlerin yatağı olan Kocaeli'nin kültürel mirası ve sporla özdeşleşen coğrafi yapısıyla her zaman gönüllerde taht kurduğunu söyledi.

Kocaeli'nin oryantiring sporu için elverişli coğrafi özellikleri bulunduğunu ifade eden Balaban, kentin her etapta tadılacak eşsiz güzellikleri ve kültürel mekanlarıyla, sporun en güzel müsabakalarını gerçekleştireceklerini kaydetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da 30 ülkeden gelen sporculara Kocaeli'de ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, kent hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kocaeli'de kişi başına aktif yeşil alan miktarının 14 metrekare olduğunu aktaran Büyükakın, "Bu şehirde 9 milyon yeni ağaç dikildi. Bu kent gerçekten yeşilin kenti. Sporcularımız özellikle doğa parkurunda yarışmalarını yaparken belki de bu güzellikleri bizlerden daha fazla görecekler. Güzel bir yarış olsun. İyi yarışan kazansın. Önemli olan hedefimiz doğru olsun. Hedefimiz insan olsun. Rotamız insanlığın barışı, kardeşliği ve huzuru olsun. Nihai olarak insanca yaşanabilir bir dünya olsun. Bu organizasyon da buna vesile olsun." diye konuştu.

Uluslararası Oryantiring Federasyonu Asbaşkanı Tatyana Kalenderoğlu ise organizasyona destek verenlere teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi.

Hacer Akyüz: "Doğru hedeflere gitmek oryantiringcilerin temel görevidir"

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz de eşsiz ormanlarıyla Kocaeli'de gençlerin oryantiring hedeflerine koşmasının kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, bu heyecanın 1970 yılından bu yana Türkiye'de hissedildiğini söyledi.

Bağımsız bir federasyon oldukları 2006 yılından bu yana birçok uluslararası organizasyona hem katılım sağladıklarını, hem de ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Akyüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde hareketliliği kaybetmeme adına oryantiring yapılabileceğini kaydetti.

Akyüz, Kovid-19 döneminde evde oryantiring gibi birçok paylaşım yaptıklarını dile getirerek, "Doğru hedefler koymak ve doğru hedeflere gitmek oryantiringcilerin temel görevidir. Türkiye'nin ve dünyanın yükselen değeri oryantiring için engel tanımayan sevgimiz ile her zaman, her yerde ve her koşulda daima doğru hedeflere hep birlikte koşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Balaban, Büyükakın, Kalenderoğlu, Akyüz, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve ilgililerin katılımıyla "IOF" bayrağı göndere çekildi.

Şampiyona, 10 Eylül'de sona erecek.

2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın açılış töreni Kocaeli'de yapıldı
2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın açılış töreni Kocaeli'de yapıldı
2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın açılış töreni Kocaeli'de yapıldı
2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın açılış töreni Kocaeli'de yapıldı
2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın açılış töreni Kocaeli'de yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Balaban, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın açılış töreni Kocaeli'de yapıldı - Son Dakika Spor


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