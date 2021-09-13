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2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası 18-19 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek - Son Dakika

2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası 18-19 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek

13.09.2021 14:10
2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası 18-19 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek, System.String[]

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası'nın ikinci ayağının, 18-19 Eylül tarihlerinde Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası'nın ikinci ayağının, 18-19 Eylül tarihlerinde Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dünya Etnospor Konfederasyonunun (DEK) Çengelköy'deki genel merkezinde düzenlenen basın toplantısına, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Yakutistan Cumhuriyeti Ulusal Sporlar Merkezi Gavril Mokhnachevskii, Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Borsa İstanbul Kurumsal İletişim Direktörü Yavuz Selim Kurt ile davetliler katıldı.

Dünya Mas Güreşi Federasyonu tarafından organize edilen ve Dünya Etnospor Konfederasyonunun ev sahipliği yapacağı organizasyonla ilgili detayları paylaşan Bilal Erdoğan, şunları söyledi:

"18-19 Eylül'de Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek şampiyonaya 9'u erkek 5'i kadın olmak üzere 14 kategoride, 12 ülkeden yaklaşık 150 sporcu katılacak. Dışarıdaki alanlarda da salgın tedbirlerine riayet etmek kaydıyla okçuluk, mas güreşi, mangala gibi benzeri oyunları ücretsiz olarak denemek için halkımızı davet ediyoruz. Hem müsabakalar izleyebilecekler hem de etkinliklerden istifade edebilecekler. Çocuklar için çok eğlenceli iki gün olacağını düşünüyoruz. Ok atabilecekler, mangala oynayabilecekler ve mas güreşi yapabilecekler."

Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak temel amaçlarının tüm dünyada geleneksel sporların ihyasına katkıda bulunmak olduğunu aktaran Erdoğan, 2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası'nın ikinci ayağıyla ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Mas kelimesi Yakut Türkçesinde ağaç dalı anlamına geliyor. Temasız tek güreş türü diyebiliriz. Ayaklarınızın arasına bir tahta plaka alıyorsunuz, ellerinizle de tuttuğunuz ağaç parçasıyla rakibinizi kendi tarafınıza çekmeye çalışıyorsunuz. ya rakibinizi kendi tarafınıza çekerek ya da sopayı rakibinizin elinden alarak puan alıyorsunuz. Üç yıl önce Yakutistan'ı ziyaret ettiğimizde, geleneksel sporların ülkenin spor kültüründe ön planda olduğunu gördük ve takdir ettik. İstiyoruz ki dünyada geleneksel sporların gelişmesine ülkelerin spor bakanlıkları, kamu otoriteleri daha çok destek sağlasın. Yakutistan'da bunun tam anlamıyla yapıldığını görmekten çok mutluyuz. Mas güreşinin de geçtiğimiz 15-20 yılda tanıtımında iyi mesafeler aldılar. 40'ın üzerinde ülkede Mas Güreşi Federasyonun kurulmasını başardılar. Kendilerine hedef olarak mas güreşinin olimpik bir spor olmasını koymuşlar."

Bilal Erdoğan, 2016 yılından bu yana düzenledikleri Etnospor Kültür Festivali'ni geçen yıl gerçekleştiremediklerini belirterek, festivalin bu yılki durumuyla ilgili de farklı bir karar aldıklarını dile getirdi.

"Bu yıl salgına rağmen elimizden geldiğince tedbirlere uyarak festivalimizi yapmaya karar vermiştik ancak yaz boyunca yaşadığımız sel ve yangın afetlerinden yola çıkarak, bu yıl farklı bir yol izlemeyi uygun gördük." sözlerini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu sene Etnospor Kültür Festivali'ni yapmamaya karar verdik ama yapmadığımız zaman yerine yine zengin bir etkinlik konseptini yerleştirmiş olacağız. Kızılay ve AFAD'ımızla iş birliği yaparak afet bölgelerinde yaraların sarılmasına sponsorlarımızın da onayıyla katkı sağlamış olacağız. Milli Eğitim Bakanlığımızla çalışıyoruz, afetten etkilenen tüm ortaokullara gideceğiz, kendi imkanlarımızla o okullarda etkinlikler yapacağız. Malzemeleri de okullarımıza bırakacağız. İstanbul'da 300'ün üzerinde okulda yaptık. Mangala, mas güreşi ve okçuluk talimleri yapılıyor. Beden eğitimi öğretmenlerimiz, bu etkinlikleri devam ettirebilsinler diye okula ciddi miktarda mangala takımı, bir mas güreşi seti bırakıyoruz. Bu okulları, afet bölgelerini dolaşarak, bu okullarda etkinlik yapmış olacağız. Etnospor Kültür Festivali'nin pozitif enerjisini afet bölgesinde etkilenmiş çocuklara taşımış olacağız. Milli Eğitim Bakanlığındaki arkadaşlarımız da bunun doğru bir yaklaşım olduğunu söylediler. Sponsorlarımıza da bu fikri destekledikleri için teşekkür ediyoruz."

Türkiye'deki izleyicilere geleneksel sporlarımızı tanıtırken, aynı zamanda başka ülkelerin geleneksel sporlarını da tanıttıklarının altını çizen Bilal Erdoğan, " Kırgızistan'dan atlı gösteri, Kazakistan'dan kökbörü, Arjantin'den patoyu festivallerimizde tanıttık. Farklı ülkelerin farklı spor dallarının birbirleriyle tanışmasını sağlıyoruz. Her yıl Etnospor forumlarını yapıyoruz. Seneye inşallah Bakü'de yapacağız. Bir yıl Almatı'da, iki yıl Antalya'da yaptık, 60'ın üzerinde ülkeden bakanlar, sporcular, bilim insanları katıldı. 9 ülkeden 14 akademisyenle Geleneksel Sporcular Araştırma İcra Kurulu kurduk. Dünya Geleneksel Sporlar Etnosporlar Ansiklopedisi çalışmasını ve dünya çapında doktora bursunu başlattık. Doktora tezi geleneksel sporlar dalında olan araştırmacıları bursla destekliyoruz. 12 ülkenin Gençlik ve Spor Bakanlarıyla mutabakat zaptı imzaladık. Bunun sayısı her geçen gün artıyor. Yedi yıl öne başladığımız bu yolda her geçen gün daha fazla ülkeyi ve spor dalını kapsayarak yürüyoruz." şeklinde konuştu.

Gavril Mokhnachevskii: "En önemli hedefimiz mas güreşinin olimpiyatlara girmesini sağlamaktır"

Yakutistan Cumhuriyeti Ulusal Sporlar Merkezi Gavril Mokhnachevskii, 2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası'nın ikinci ayağının İstanbul'da gerçekleşecek olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yakutların geleneksel sporu olan mas güreşi sporcuların temassız güreş yaptıkları bir spordur. Mas güreşi bize gelenekten kalan çok önemli bir spordur. Biz bunu yıllar boyunca onurla gelecek nesillere aktarmaya devam etmekteyiz. Mas güreşi kırmızı ve mavi olarak iki tarafta iki sporcunun oturduğu, aralarında tahta olduğu ve bir sopa aracılığıyla birbirleriyle spor yaptığı bir spor türüdür. Mas güreşi insanın güç, hız, zeka gibi yönlerini geliştiren bir spor türüdür. Mas güreşinin dünyada 49 ülkede federasyonu vardır. En önemli hedefimiz mas güreşinin olimpiyatlara girmesini sağlamaktır. Bunun için Dünya Etnospor Konfederasyonu desteğiyle mas güreşini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. İnanıyorum ki mas güreşi birlikte çalıştığımızda daha güvenli ellerdedir. Bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Mas güreşine erkekler, kadınlar, gençler ve çocuklar da yapmaktadır. İstanbul'daki şampiyonaya Macaristan, Gürcistan, Kırgızistan, Letonya, Litvanya, Pakistan, Polonya, Slovakya, Ukrayna, Finlandiya, Türkiye ve Rusya'dan sporcular katılacak."

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran da farklı teknik spor dallarının farklı ülkelerdeki paydaşlarla ihyasına gayret gösteren, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sporlarımızı dünya sahnesine çıkarma gayesiyle çalışmalarını sürdüren Dünya Etnospor Konfederasyonunun ev sahipliği yaptığı Dünya Mas Güreşi Şampiyonası'nı destekleyen bir kurum olmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural ise "Etnik sporların tekrar canlandırılması anlamında Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun gösterdiği faaliyetleri çok değerli buluyoruz. Bu seneki faaliyetlere destek olmaktan memnuniyet duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Son olarak söz alan Borsa İstanbul Kurumsal İletişim Direktörü Yavuz Selim Kurt da sosyal sorumluluk projelerinde yer aldıklarını aktararak, Etnospor Kültür Festivali'nin bu yıl afet bölgelerinde yapacağı organizasyonlarda yer almaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası 18-19 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek
2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası 18-19 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek
2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası 18-19 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek
2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası 18-19 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek
2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası 18-19 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek

Dünya Etnospor Konfederasyonu, Bilal Erdoğan, Bahçelievler, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası 18-19 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası 18-19 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
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