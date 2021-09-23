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"2021 Dünya Mirasları Foto Safari" etkinliği Kapadokya ayağıyla başladı - Son Dakika

"2021 Dünya Mirasları Foto Safari" etkinliği Kapadokya ayağıyla başladı

23.09.2021 12:52

Türkiye'nin, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerinin bulunduğu alanların tanıtımı amacıyla başlatılan "2021 Dünya Mirasları Foto Safari???????" etkinliğinin ilk ayağı, Kapadokya'da Türk ve Rus fotoğraf meraklılarının katılımıyla başladı.

Türkiye'nin, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerinin bulunduğu alanların tanıtımı amacıyla başlatılan "2021 Dünya Mirasları Foto Safari???????" etkinliğinin ilk ayağı, Kapadokya'da Türk ve Rus fotoğraf meraklılarının katılımıyla başladı.

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansının (TGA) desteği, Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) iş birliğinde düzenlenen etkinliğe 64 fotoğrafçı katıldı.

Nevşehir'in Uçhisar beldesindeki Güvercinlik Vadisi'nde doğal kaya oluşumlarını fotoğraflayan katılımcılar, Göreme Açık Hava Müzesi ve Ürgüp ilçesindeki Üç Güzeller mevkisinde çekim yaptı.

TUTAP Başkanı Fikret Yıldız, gazetecilere, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların çalışmalarından elde edilecek görsellerin Türkiye'nin turizm alanlarının tanıtımlarında kullanılacağını belirtti.

Etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini kaydeden Yıldız, "Kapadokya'da başlatmış olduğumuz foto safari, 2022 Mayıs ayında İstanbul'da son bulacak. Gelecek yıl da birçok ülkeden büyük bir katılımla bu organizasyonu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İlk sene olmasına rağmen çok büyük ilgi var. Bu çalışmada elde edilecek fotoğraflar bizim için arşiv niteliği taşıyor. Bütün çalışmalar TUTAP ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca kullanılacak. Yurt dışı tanıtımlarda da çok büyük etkisi olacak." dedi.

Organizasyon Komitesi Başkanı Serdar Karaduman da 17 noktada yapılacak etkinliklerde derece elde edecek eserler arasından birinciyi, internet sitesinden gerçekleştirilecek oylamayla belirleyeceklerini anlattı.

"Kapadokya'nın her köşesi ayrı güzel"

Etkinliğe Antalya'dan katılan Muhammet Dönmezer, tur takvimi kapsamında diğer programlara da katılmayı arzu ettiğini belirterek, "Foto safari ilgimi çekti. Uzun yıllardır da fotoğrafın içinde olduğumdan buraya gelmeyi çok istiyordum. Organize edenlere çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir tur programı. Bundan sonraki programlara da katılmak istiyorum. Kapadokya'nın her yeri ayrı bir malzeme ve fotoğraf, anlatmaya gerek yok, her şey ortada." dedi.

Etkinlik için Rusya'dan gelen Maria Volkova da doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadi içlerinde çekim yaptığını ifade ederek, "Bu projeye katılmak için geldim. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum ve Kapadokya'ya bayıldım. İlk defa geldim buraya. Böyle bir yerin dünyada başka örneği olmadığına eminim. Her köşesi ayrı bir güzel. İleride ailemle gezi amaçlı yeniden gelmeyi çok istiyorum." diye konuştu.

Hafta sonuna kadar Kapadokya'da yapılacak etkinlik 6-10 Ekim'de Cumalıkızık ve Safranbolu'da devam edecek.

2021 Dünya Mirasları Foto Safari etkinliği Kapadokya ayağıyla başladı
2021 Dünya Mirasları Foto Safari etkinliği Kapadokya ayağıyla başladı
2021 Dünya Mirasları Foto Safari etkinliği Kapadokya ayağıyla başladı
2021 Dünya Mirasları Foto Safari etkinliği Kapadokya ayağıyla başladı
2021 Dünya Mirasları Foto Safari etkinliği Kapadokya ayağıyla başladı

UNESCO Dünya Mirası, Kapadokya, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '2021 Dünya Mirasları Foto Safari' etkinliği Kapadokya ayağıyla başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "2021 Dünya Mirasları Foto Safari" etkinliği Kapadokya ayağıyla başladı - Son Dakika
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