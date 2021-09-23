'2021 Dünya Mirasları Foto Safari' etkinliği Kapadokya'da başladı - Son Dakika

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi, kültürel ve doğal alanların tanıtımı amacıyla düzenlenen '2021 Dünya Mirasları Foto Safari'si, Türk ve Rus fotoğraf meraklılarının katılımıyla Kapadokya bölgesinde başladı.

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansının (TGA) desteği, Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) iş birliğinde düzenlenen etkinliğe Türk ve Rus 64 fotoğrafçı katıldı. Etkinlik kapsamında Uçhisar beldesindeki Güvercinlik Vadisi'nde bir araya gelen katılımcılar, Kapadokya bölgesinin güzelliklerinde fotoğraf çekti. Etkinlikte konuşan Türkiye Tanıtma Platformu Başkanı Fikret Yıldız, "Türkiye Tanıtma Platformu olarak bu yıl başlattığımız foto safari dünyada da bir ilk. Tamamen dünya miras alanlarımıza yönelik bir foto safari düzenledik. Kapadokya'da başlattığımız foto safari 2022 Mayıs ayında İstanbul'da sona erecek. Önümüzdeki yıl dünyanın birçok ülkesinden büyük bir katılımla bu organizasyonu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Elde edilecek fotoğraf ve görüntüler bizim için bir arşiv çalışması oluşturacak" diye konuştu.