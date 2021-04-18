2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'si üçüncü serisinin son gününde 7 madalya kazanan milli takım, organizasyonu 14 madalyayla tamamladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Venedik kentinde bulunan Jesolo bölgesinde düzenlenen ve bugün sona eren organizasyonda 33 ülkeden 275 sporcu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan kazanmak için mücadele etti.

T53 kategorisi kadınlar 400 metre yarışında milli atletler Hamide Doğangün ve Zeynep Acet, kürsüde beraber yer aldı. 400 metre finalinde Hamide 59.04'lük derecesiyle altın, Zeynep 1.07.95'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı. Hamide, 800 metre finalinde de 2.03.20'lik derecesiyle birinci oldu.

T54 kategorisi kadınlar 400 metrede Zübeyde Süpürgeci, 1.02.52'lik derecesiyle gümüş madalya elde etti.

F46 kategorisi erkekler gülle atma finalinde Hamza Doğan, 12,83 metrelik atışıyla altın madalya kazandı.

Erkekler yüksek atlama finallerinde T64 kategorisinde Tarık Taha Buyrukoğlu 1,82 metrelik atlayışıyla, T47 kategorisinde ise Abdullah Ilgaz 1,86 metrelik atlayışıyla kürsünün ilk sırasında yer aldı.

Milli takım, seriyi 9 altın, 5 gümüş olmak üzere 14 madalyayla tamamladı.