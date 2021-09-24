2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması fikstürü açıklandı - Son Dakika
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2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması fikstürü açıklandı

27.09.2021 01:17

2021 Dünya Şampiyonası heyecanının başlamasına sayılı günler kala grup aşamasında oynanacak maçların takvimi açıklandı.

Son iki senenin şampiyonu FunPlus Phoenix ve Damwon KIA turnuvanın açılış maçında karşı karşıya gelecek. Grup aşamasının günde sekizer maç oynanarak tamamlanacak olması sebebiyle yalnızca temsilcilerimiz Closer, Armut ve Nisqy'nin maçları ve izlemesi zevkli olabilecek mücadeleleri belirteceğiz. Fikstürün tamamına haberin aşağısındaki görselden ulaşabilirsiniz.

Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek temsilcilerim ve maçları

Closer

11 Ekim Pazartesi - 19: 00 — 100 Thieves vs EDward Gaming

12 Ekim Salı - 19: 00 — 100 Thieves vs (ön elemeden gelecek takım)

13 Ekim Çarşamba - 21: 00 — T1 vs 100 Thieves

16 Ekim Cumartesi - 15: 00 — 100 Thieves vs T1// 17: 00 — 100 Thieves vs (ön eleme takımı)// 19: 00 — EDward Gaming vs 100 Thieves

Armut

11 Ekim Pazartesi - 20: 00 — Team Liquid vs Mad Lions

12 Ekim Salı - 20: 00 — GenG vs Mad Lions

13 Ekim Çarşamba - 15: 00 — Mad Lions vs (ön eleme takımı)

18 Ekim Pazartesi - 14: 00 — GenG vs Mad Lions// 17: 00 - Team Liquid vs Mad Lions// 19: 00 Mad Lions vs (ön eleme takımı)

Nisqy

11 Ekim Pazartesi - 16: 00 — Fnatic vs (ön eleme takımı)

12 Ekim Salı - 17: 00 — RNG vs Fnatic

13 Ekim Çarşamba - 17: 00 — Fnatic vs PSG Talon

17 Ekim Pazar - 14: 00 — Fnatic vs RNG// 17: 00 — Fnatic vs (ön eleme takımı)// 19: 00 — Fnatic vs PSG Talon

Kaçırmak istemeyeceğiniz karşılaşmalar

11 Ekim Pazartesi - 14: 00 — FunPlus Phoenix vs Damwon KIA

12 Ekim Salı - 14: 00 — T1 vs EDward Gaming

15 Ekim Cuma - 14: 00 — FunPlus Phoenix vs Damwon KIA

16 Ekim Cumartesi - 16: 00 — EDward Gaming vs T1

(Maçlar Avrupa saatiyle oynanacağı için bir saat ileri sarkıtın)

2021 <a class='keyword-sd' href='/dunya-sampiyonasi/' title='Dünya Şampiyonası'>Dünya Şampiyonası</a> grup aşaması fikstürü açıklandı
Kaynak: Playerbros
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Son Dakika Gamegar 2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması fikstürü açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması fikstürü açıklandı - Son Dakika
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