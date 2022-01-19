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2021, en sıcak 7 yıldan biri olarak kayıtlara geçti - Son Dakika

2021, en sıcak 7 yıldan biri olarak kayıtlara geçti

19.01.2022 17:36
2021, en sıcak 7 yıldan biri olarak kayıtlara geçti

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2021'in şimdiye kadar kaydedilen en sıcak 7 yıldan biri olduğunu açıkladı.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2021'in şimdiye kadar kaydedilen en sıcak 7 yıldan biri olduğunu açıkladı.

WMO'dan yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl kaydedilen ortalama küresel sıcaklığın, sanayi dönemi öncesi 1850-1900 yıllarındaki ortalama sıcaklıktan 1,11 santigrat derece daha fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.

2015'ten bu yana yıllık ortalama sıcaklığın, sanayi öncesi dönemden en az 1 santigrat derece yüksek olduğu belirtildi.

Açıklamada demeçlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, küresel hava sıcaklığını düşürmesi beklenen La Nina kasırgası nedeniyle 2021'de önceki yıllara kıyasla daha düşük sıcaklık kaydedilmesini beklediklerini, fakat 2021'in beklenenden daha sıcak geçtiğini kaydetti.

Taalas, "Sera gazı artışlarından kaynaklanan uzun vadeli genel ısınma, doğal iklim faktörlerinin neden olduğu küresel ortalama sıcaklıkların da yıldan yıla kaydedilen değişkenlikten çok daha fazla." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada'da 50 santigrat derece sıcaklık kaydedildi

Kanada'da geçen yıl kaydedilen 50 santigrat derece sıcaklıkla 2021'in rekor kıran sıcaklıkların yaşandığı yıl olarak hatırlanacağını vurgulayan Taalas, "Bu sıcaklık Cezayir'deki Sahra Çölü'nde kaydedilen oranlarla beklenmedik sağanak yağışlarla ve Asya ile Avrupa'daki ölüme yol açan sellerle kıyaslanır niteliktedir." ifadesini kullandı.

Taalas, iklim değişikliğinin dünyanın her kıtasında su kaynaklı riskler ve günlük hayatı değiştiren yıkıcı tabiat olaylarını beraberinde getireceği uyarısında bulundu.

Dünya Meteoroloji Örgütü, Nisan 2021'de yayımladığı Küresel İklim Raporu'nda, 2020'nin şimdiye kadar kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri olduğunu açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin açıklamasında, 2020'nin sanayi öncesi döneme göre 1,2 santigrat derece daha sıcak olduğunu belirterek, "uçurumun eşiğindeyiz" ifadesini kullanmıştı.

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Meteoroloji, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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