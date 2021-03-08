2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kuralar çekildi - Son Dakika

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kuralar çekildi

08.03.2021 15:21
2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kuralar çekildi, System.String[]

İspanya ve Fransa'nın 17-27 Haziran'da ortaklaşa düzenleyeceği 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın kura çekimi gerçekleştirildi.

İspanya ve Fransa'nın 17-27 Haziran'da ortaklaşa düzenleyeceği 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın kura çekimi gerçekleştirildi.

İspanya'nın Valensiya şehrinde çekilen kura sonucu, şampiyonada mücadele edecek 16 takım dörderli 4 gruba ayrıldı.

Kuraya 3. torbadan katılan Türkiye, C Grubu'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile eşleşti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, grup maçlarını Fransa'nın Strazburg kentinde oynayacak.

Grup aşamasını ilk sırada tamamlayan 4 takım doğrudan çeyrek finale yükselecek. İkinci ve üçüncü sırada yer alan takımlar, çapraz eşleşme ile belirlenecek maçlarda çeyrek final mücadelesi verecek.

Şampiyonada gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: İsveç, Belarus, İspanya, Slovakya,

B Grubu: Karadağ, Sırbistan, İtalya, Yunanistan

C Grubu: Bosna Hersek, Slovenya, Türkiye, Belçika

D Grubu: Fransa, Rusya, Çekya, Hırvatistan

Avrupa Basketbol Şampiyonası, İspanya, Haziran, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kuralar çekildi - Son Dakika Spor


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