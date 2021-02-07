2021 FIBA Kıtalararası Kupa'yı Hereda San Pablo Burgos kazandı - Son Dakika

2021 FIBA Kıtalararası Kupa'yı Hereda San Pablo Burgos kazandı

07.02.2021 12:01
2021 FIBA Kıtalararası Kupa'yı Hereda San Pablo Burgos kazandı, System.String[]

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından düzenlenen 2021 Kıtalararası Kupa'yı, Quimsa'yı 82-73 yenen Hereda San Pablo Burgos kazandı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından düzenlenen 2021 Kıtalararası Kupa'yı, Quimsa'yı 82-73 yenen Hereda San Pablo Burgos kazandı.

1966'dan bu yana farklı formatlarda düzenlenen organizasyonun finalinde, FIBA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İspanyol ekibi Hereda San Pablo Burgos ile FIBA Şampiyonlar Ligi Amerika'yı kazanan Arjantin temsilcisi Quimsa karşılaştı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Obras Sanitarias Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 25-20 önde tamamlayan Hereda San Pablo Burgos, devre arasına 56-32 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren İspanyol ekibi, üçüncü periyodunu 67-55 önde kapattığı karşılaşmayı 82-73'lük skorla kazandı.

Hereda San Pablo Burgos böylece, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

Amerika Birleşik Devletleri, Şampiyonlar Ligi, basketbol, Arjantin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2021 FIBA Kıtalararası Kupa'yı Hereda San Pablo Burgos kazandı - Son Dakika Spor


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