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2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: VakıfBank: 3 - Fenerbahçe Opet: 0 - Son Dakika

2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: VakıfBank: 3 - Fenerbahçe Opet: 0

18.12.2021 20:08
2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: VakıfBank: 3 - Fenerbahçe Opet: 0

Türkiye Voleybol Federasyonunun 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası yarı finalinde VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup ederek final turuna yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası yarı finalinde VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup ederek final turuna yükseldi.

Bu sonuçla birlikte adını finale yazdıran VakıfBank, finalde İtalya'dan Prosecco Doc Imoco'nun rakibi oldu.

Bakan Kasapoğlu, yarı final mücadelesini takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki Türk takımının mücadelesine sahne olan yarı final maçını Ankara Spor Salonu'nda takip etti.

Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Peucher Andrea (İtalya), Burkiewicz Pawel (Polonya)

VakıfBank: Chiaka Ogbogu, Cansu Özbay, Gabri Braga, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Michell Bartsch-Hackly ( Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Kübra Çalışkan, Meryem Boz

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Arina Federovtseva, Mina Popovic, Anna Lazareva (Buse Ünal, Gizem Örge, Dicle Nur Babat, So de Oliveira Menezes,

Setler: 25-19, 29-27, 25-23

Süre: 23, 31, 25 (79 dakika)

(Ali Nargüner - Cem Geçim/İHA)

2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: VakıfBank: 3 - Fenerbahçe Opet: 0
2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: VakıfBank: 3 - Fenerbahçe Opet: 0
2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: VakıfBank: 3 - Fenerbahçe Opet: 0
2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: VakıfBank: 3 - Fenerbahçe Opet: 0
2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: VakıfBank: 3 - Fenerbahçe Opet: 0
2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: VakıfBank: 3 - Fenerbahçe Opet: 0
2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: VakıfBank: 3 - Fenerbahçe Opet: 0
2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: VakıfBank: 3 - Fenerbahçe Opet: 0

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, voleybol, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: VakıfBank: 3 - Fenerbahçe Opet: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: VakıfBank: 3 - Fenerbahçe Opet: 0 - Son Dakika
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