2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliğini üstlenecek

7 kişilik aileye kıyan cani, cinayetin sebebini de evi neden ateşe verdiğini de anlattı

THK'nın çalışmayan uçakları için ne kadar para lazım? Kayyum başkanı net rakam verdi

Antalya, Hatay, Muğla, Aydın ve Isparta'da mücadele sürerken, 1 ilde daha yangın çıktı

Türkiye Voleybol Federasyonu, 2021 FIVB Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası'nın 14-19 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de düzenleneceğini açıkladı.

İKİ TAKIMIMIZ OLACAK

Federasyon, bu organizasyonda iki takımımızın yer alacağını da belirtti.

Federasyon tarafından yapılan açıklama:

"Son yıllarda hem salon voleybolunda hem de plaj voleybolunda uluslararası seviyede birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye, 14-19 Aralık 2021 tarihlerinde ilk kez FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 1991 yılından bu yana organize edilen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye; kadınlar kategorisinde 6 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti.

Avrupa kıtasından Şampiyonlar Ligi'ni ilk üç sırada tamamlayan takımlar, Amerika kıtasından kulüpler şampiyonu ve ikincisi, Asya kıtasından kulüpler şampiyonu ve ikincisi ile FIVB tarafından wild card ile davet edilen kulüpler arasında gerçekleştirilen dev organizasyona ev sahipliği yapacak şehir ise ilerleyen günlerde belli olacak.

Türkiye, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na iki takımla katılacak."