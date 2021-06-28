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2021 Gamers Without Borders şampiyonu temsilcimiz Xantares'in takımı BIG! - Son Dakika

2021 Gamers Without Borders şampiyonu temsilcimiz Xantares'in takımı BIG!

28.06.2021 02:05
2021 Gamers Without Borders şampiyonu temsilcimiz Xantares'in takımı BIG!, System.String[]

2021 Gamers Without Borders şampiyonu temsilcimiz XANTAREScsgo'in takımı BIG!

2021 Gamers Without Borders şampiyonu FURIA Esports'u finalde 2-1'lik skor ile yenen yenen temsilcimiz İsmailcan "Xantares" Dörtkardeş'in forma giydiği Alman takımı BIG oldu. Turnuvadan 600.000$ para ödülü ile ayrılan BIG, paranın uluslararası bir yardım kuruluşuna bağışlanacağını ve bugün kaybedenin olmadığını söyledi.

22 Haziran'da başlayan turnuva bugün büyük finalin ardından tamamlandı ve şampiyonluk unvanını Almanya merkezli espor organizasyonu BIG kaptı. Turnuvanın ikincisi FURIA 300.000$ ödülün sahibi olurken, üçüncü ve dördüncü olan ENCE ve mousesports'da 150.000$ para ödülünün sahibi oldu. Temsilcimiz sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile şampiyon olduklarını ve paranın da bağışlayacağını belirtti.

Ayrıca Gamers Without Borders 2021 yılında yapılmış olan en büyük para ödülüne sahip olarak kayıtlara geçti.

2021 Gamers Without Borders şampiyonu temsilcimiz Xantares'in takımı BIG!

Alman, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar 2021 Gamers Without Borders şampiyonu temsilcimiz Xantares'in takımı BIG! - Son Dakika


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