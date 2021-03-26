Gelibolu Triatlonu Tarihi Alan'da yapılacak - Son Dakika

Gelibolu Triatlonu Tarihi Alan'da yapılacak

26.03.2021 16:31
Gelibolu Triatlonu Tarihi Alan'da yapılacak, System.String[]

Türkiye Triatlon Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen ve bu yıl ikincisi düzenlenecek olan, Gelibolu Orta Mesafe Triatlon Türkiye Şampiyonası 22-23 Mayıs tarihlerinde Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Triatlon Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen ve bu yıl ikincisi düzenlenecek olan, Gelibolu Orta Mesafe Triatlon Türkiye Şampiyonası 22-23 Mayıs tarihlerinde Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen ve binlerce sporcunun katılacağı organizasyon bin 900 metre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşu parkurundan oluşacak. Tarihi Alan'ın doğasında tarihle iç içe gerçekleştirilecek olan Gelibolu Triatlonu'na dünyanın birçok bölgesinden sporcu katılacak.

Organizasyonun lansman toplantısında açıklamalarda bulunan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Biz bu organizasyonu çok önemsiyoruz. Bizim için vizyon ve marka yarışı diye düşünüyoruz. Aslında biz geçen sene yine Tarihi Alan Başkanımız İsmail Bey ile görüştüğümüzde şöyle bir plan yapmıştık. Biz geçen sene burada savaşmış 8 ülkeden 4 kadın, 4 erkek sporcu davet etmiştik. Fakat pandemi nedeniyle bunu gerçekleştiremedik. Bu sene de yine pandemi koşulları içerisinde, önlemlerle yapacağımız için henüz istediğimiz vizyon noktasına bu organizasyonu ulaştıramadık ama bizim hayalimiz ki çalışmalarımızın hepsi o yönde. Bu sene bisikletlerimizin hepsi tüm anıtların önünden geçecek tek tur şeklinde. Burada 2 bin sporcuyla start alabilecek teknik altyapı oturtmak için böyle bir çalışma yaptık. Hepiniz biliyorsunuz, bunu anlatmaya gerek yok. Aylarca süren bir mücadeleyle o anıtlar oluştu ve biz de tarihi dokunun bu mücadelenin ruhuna uygun. Bizim branşımızda biliyorsunuz çok ciddi bir mücadele var. Buranın ruhuna uyan bir branş olduğumuzu düşünüyoruz. O yüzden, Tarihi Alan Başkanlığımızla ve valiliğimizle birlikte uluslararası anlamda çok büyük bir marka değeri olacağını hayal ediyoruz onun için çalışacağız açıkçası" şeklinde konuştu.

"Yabancı sporcuların katılacağı organizasyonlar planlıyoruz"

Önümüzdeki yıllarda yabancı sporcuların da katılımıyla önemli projeler yapacaklarını da sözlerine ekleyen Yalçınkaya, "Biz buraya birkaç yıl sonra 2 bin tane yabancı sporcunun katılımıyla hem yerele hem de Çanakkale Şehitler Anıtlarına yakışır büyük bir organizasyon planlıyoruz. Bazı şeyler hemen olmuyor, temelinde bazı hazırlıklar yapmak gerekiyor. Biz bu sene inşallah Tarihi Alan Başkanlığımızla birlikte bu organizasyonun bitiminde; Yeni Zelanda, Avusturya ve burada savaşmış diğer ülkelere bir sonraki senenin videolarıyla gidip, bunların tanıtımını gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki sene çok büyük bir katılım bekliyoruz" diye konuştu.

İsmail Kaşdemir: "Korona virüs sürecindeki hassasiyeti en başa yazıyoruz"

Yapılacak organizasyonun pandemi koşullarına uygun bir şekilde yapılacağını kaydeden Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Ülkemizin ve dünyanın zor bir süreçten geçtiği bu günlerde hangi iş olursa olsun, hangi organizasyon olursa olsun yapmanın çok zor olduğu bir dönem yaşıyoruz. Türkiye Triatlon Federasyonumuz öncülüğünde Çanakkale Valiliğimiz ve Gençlik Spor Müdürlüğümüz ile birlikte güzel bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Çanakkale Tarihi Alanı'nda uluslararası bir organizasyon yapılacak. Yapılacak her türlü aktivite ve organizasyonda korona virüs sürecindeki o hassasiyeti en başa yazıyoruz. Sağlıktan başka hiç bir şey önemli değil. Dolayısıyla gelen sporcuların tahlillerinin yapılmasından, organizasyonda görev alacak diğer tüm arkadaşlarımızın hastalık taşımadıklarını gösteren tüm çalışmaları yapmış olarak bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Gerek bölgemizin, gerekse ülkemizin bu konudaki hassasiyetlerini çok iyi biliyoruz. ve önce sağlık diyoruz. Etkinlik 22-23 Mayıs'ta yapılacak. Önümüzde uzun bir zaman var. İnşallah Türkiye'de bu korona ile mücadelede etkin olmasından dolayı, başarılı bir mücadele olmasından dolayı o tarihlerde biz salgın sürecinde daha önemli mesafeler alınacağını düşünüyoruz. Bu organizasyonu daha rahat şartlarda yapılabileceğini düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Yapılan açıklamaların sonunda Gelibolu Triatlonu'nun detayları konuşulup planlaması yapıldı. Daha sonra hatıra forması imzalanıp, fotoğraf çektirildi. - ÇANAKKALE

Gelibolu Triatlonu Tarihi Alan'da yapılacak
Gelibolu Triatlonu Tarihi Alan'da yapılacak
Gelibolu Triatlonu Tarihi Alan'da yapılacak
Gelibolu Triatlonu Tarihi Alan'da yapılacak
Gelibolu Triatlonu Tarihi Alan'da yapılacak
Gelibolu Triatlonu Tarihi Alan'da yapılacak
Gelibolu Triatlonu Tarihi Alan'da yapılacak

Triatlon, Türkiye, Bayram, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gelibolu Triatlonu Tarihi Alan'da yapılacak - Son Dakika Spor


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