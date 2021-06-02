2021 - I. Doktora Yeterlik Sınav İlanı - Son Dakika

2021 - I. Doktora Yeterlik Sınav İlanı

GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA YETERLİK YAZILI VE SÖZLÜ SINAVI DUYURUSU2021 Yılı I. Doktora Yeterlik SınavıYazılı SınavGüvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı - Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı1. Oturum: 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat: 09: 00 - 13: 002.

GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA YETERLİK YAZILI VE SÖZLÜ SINAVI DUYURUSU

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2021 Yılı I. Doktora Yeterlik Sınavı


Yazılı Sınav


Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı - Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı


1. Oturum: 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat: 09: 00 - 13: 00


2. Oturum: 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat: 14: 30 - 16: 30


3. Oturum: 24 Haziran 2021 Perşembe günü saat: 09: 00 - 13: 00


Yer : GBE 1. Kat P ve G Sınıfı


Sözlü Sınav


Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi ABD Doktora Programı


Sözlü Sınav: 25 Haziran 2021 Cuma Günü günü saat 14: 00


Yer: GBE 1. Kat G sınıfı


Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı Doktora Programı


Sözlü Sınav: 25 Haziran 2021 Cuma Günü günü saat 14: 00


Yer: GBE Zemin Kat Seminer Sınıfı


*** Her iki Anabilim Dalı için, Yazılı Sınavları Çarşamba günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturum, Perşembe günü sabah tek oturum şeklinde yapılacaktır.


*** Yazılı sınava katılacak öğrencilerin üç oturuma da girmeleri zorunludur.


*** Sınava kayıt yenileyen öğrenciler alınacak olup, bu dönem dahil 5. yarıyılını tamamlayan öğrencilerin katılımı zorunludur.


***2021 Yılı Haziran ayında yapılacak Doktora Yeterlik Sınavına 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde ders aşamasına tamamlayan öğrenciler başvurabilecektir.


*** Doktora Yeterlik Sınavına bir kez girip başarısız olan öğrencilerin yeterlik sınavına girmesi zorunlu olup, başvuruda bulunmayan veya başvuruda bulunup sınava katılmayan öğrenciler ikinci kez başarısız sayılacaktır.


*** Son Başvuru Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı günü saat 17: 00


Başvuru Formu için tıklayınız.

Haziran, Doktora, Cuma, Toplum, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:28 Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 2021 - I. Doktora Yeterlik Sınav İlanı - Son Dakika
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