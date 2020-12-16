2021 için 5 dijital pazarlama trendi - Son Dakika

Dijitalleşmeyi geriden takip eden birçok şirket, pandemi nedeniyle kendini zorunlu dijitalleşme süreci içinde buldu. Survivor Dijital Medya Pazarlama Ajans Başkanı Reyhan Açıkelli, 2021'de öne çıkacak 5 dijital pazarlama trendini paylaştı.

2020'nin tüm sektörler için değişim, paylaşma ve yardımlaşmanın ön plana çıktığı bir yıl olduğuna dikkat çeken Survivor Dijital Medya Pazarlama Ajans Başkanı Reyhan Açıkelli, pazarlama çalışmalarının daha kapsayıcı ve kişiselleştirilmiş bir hal aldığına vurgu yaptı. "Makine öğrenimi ve algoritmalar gelişmeye devam ettikçe, dijital pazarlamanın SEO ve sesli arama gibi daha teknik tarafları da giderek önem kazandı" diyen Açıkelli, 2021'de öne çıkacak 5 dijital pazarlama trendini açıkladı. Açıkelli, "Sesli asistanlar birkaç yıldır gündem de ve her geçen yıl da, sesli aramalar istikrarlı bir şekilde artıyor. ve unutulmamalıdır ki insanlar konuşurken, yazarken kullandıkları aynı anahtar kelimeleri kullanmazlar. SEO stratejisine konuşma anahtar kelimelerini dahil etmek 2021'de sizi öne çıkaracak çalışmalardan birisi olacaktır" dedi.

"SORUYU YANITLAYAN İÇERİKLER, ÜST SEKMEDE YER ALMANIN EN İYİ YOLU"

"Son zamanlarda Google'ın arama sonuçlarında fazladan, alakalı bilgiler sağladığını fark etmiş olabilirsiniz" diyen Açıkelli, "'Öne çıkan snippet'ler' olarak adlandırılan bu sonuçlar, Google arama sayfasının en üstünde görüntülenir ve genellikle, bir web sitesine tıklamaya gerek kalmadan sorunuzu tam orada yanıtlar. Bu 'tıklama gerektirmeyen aramalardan' biri için sıralama, sizi bir otorite olarak konumlandırmakla kalmaz, aynı zamanda öne çıkan snippet'ler sesli aramalarda da yüksek sesle okunabilir. Bir soruyu yanıtlayan içerik oluşturmak, arama sonuç sayfasının en üstünde yer almanın en iyi yollarından biridir. Bunun için içeriğinizi soruyu net bir şekilde yanıtlayacak şekilde biçimlendirmeniz gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"YEREL SEO ÇALIŞMALARI YAPILMALIDIR"

Google trend verilerinin insanların 'yakınımdaki' aramalarının artış göstermeye devam ettiğini ortaya koyduğunu söyleyen Açıkelli, "Özellikle pandemi sürecinde evlerinden çok uzaklaşamayan insanlar 'yakınımdaki restoranlar' aramalarını yoğun bir şekilde gerçekleştirdiler. 2021'de de bu tarz aramalar devam edecek bu nedenle herhangi bir dijital pazarlama planındaki temel unsurlarından biri de yerel SEO çalışmaları olmalıdır. Google My Business (GMB), işletmenizin Google SERP'lerde (Arama Motoru Sonuç Sayfaları) daha üst sıralarda yer almasına yardımcı olacak en önemli platformlardan biridir. İşletmenizi GMB'de doğrulamak, aynı zamanda, şirketiniz hakkında çevrimiçi arama yapanlara şirketiniz hakkında ek bilgiler sunma olanağı sağlar. Son olarak Google incelemeleri önümüzdeki yıl da önemli olmaya devam edecek; Bu Google My Business'ı aktif kullanmaya devam etmek için çok önemli bir neden" diye konuştu.

"ETKİLEŞİMLİ İÇERİKLER KULLANILMALI"

"İnsanlar içeriğinizle, özellikle sosyal medyada etkileşim kurduğunda, algoritmalar tarafından tercih edilme şansınızın arttığı uzun zamandır biliniyor" diye konuşan Açıkelli, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu, 2021'de hala önemli olacak olsa da, kullanıcı deneyimi önemli bir rol oynayacak. Testler, açık uçlu sorular, anketler, yarışmalar, çekilişler vb. gibi etkileşimli içeriği kullanmayı düşünün. Bu içerik ne kadar kişiselleştirilirse, katılımınız ve genel kullanıcı deneyiminiz o kadar büyük olacaktır. Kişiselleştirmeye yönelik bu eğilim, takipçilerinizin markanızla daha büyük bir bağ hissetmesini de sağlayacaktır."

ÇOK HEDEFLİ KAMPANYA OLUŞTURMAYA ÖNEM VERİLMELİ

'Tek beden herkese uyar' bakış açısının genellikle dijital pazarlamada iyi sonuç veren bir strateji olmadığını vurgulayan Açıkelli, "Bunun yerine, hedef kitlenizin tamamına yayılan bir veya iki kampanya yerine daha fazla sayıda hedefli kampanya oluşturmaya önem vermelisiniz. Bunu, müşterilerinizi demografi veya alışveriş alışkanlıkları gibi belirli özelliklere veya davranışlara göre segmentlere ayırarak yapılabilirsiniz" dedi.

DİJİTAL PAZARLAMA PLANINDA KAPSAYICILIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK OLMALI

2020'de, dijital pazarlamada, küçük grupları daha kapsayıcı hale getirmek için bir değişim gördüklerini hatırlatan Açıkelli, "Engelliler, etnik azınlıklar veya diğer topluluklar olsun, tüketiciler tükettikleri içerikte ve satın aldıkları markalarda daha fazla eşitlik arıyorlar. Aynı şey sürdürülebilirlik için de geçerli. 2021'de, çevre için kendi endişelerini yansıtan markaları destekleyen insanlar görmeye devam edeceğiz. Kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik dijital pazarlama planınızın bir parçası değilse, bunları ürettiğiniz resimlere ve videolara, sosyal medyada tartıştığınız konulara, blog içeriğinize ve varsa sunduğunuz ürünlere dahil etmeyi düşünmelisiniz" ifadelerini kullandı.