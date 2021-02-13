2021 için en iyi antivirüs yazılımları - Son Dakika

Çevrimiçi bir güvenlik ok kılıfının çok sayıda oka ihtiyacı vardır - internet trafiğinizi korumak için bir VPN, oturum açma kimlik bilgilerini takip etmek için bir şifre yöneticisi ve başkalarının iletişimlerinizi gözetlemesini engellemek için uçtan uca şifreli bir mesajlaşma uygulaması. Ancak Windows çalıştırıyorsanız, bu liste aynı zamanda kötü amaçlı yazılım koruması ve indirmeleri izleyen ve sisteminizin etkinliğini şüpheli davranışlar ve kötü amaçlı yazılımlar için gözlemleyen antivirüs yazılımı gibi virüsten koruma araçlarını da içermelidir.

En iyi kötü amaçlı yazılımdan koruma ve virüsten koruma yazılımını arıyorsanız, bilmeniz gereken ilk şey şu: Microsoft Defender Antivirus - Windows 10 ile birlikte gelen ve yakın zamana kadar Windows Defender olarak adlandırılan ücretsiz internet güvenlik yazılımı ve virüs koruma programı - - bilgisayarınızı korumak ve internet güvenliği sağlamak için iyi bir iş çıkarır. (Şaşırtıcı bir şekilde, Microsoft, Windows 98 ve XP günlerinde Windows için yerleşik bir koruma sağlamadı.) Tehdit tespiti için Microsoft Defender'ı kullanmak, Windows'daki en iyi antivirüs güvenliği için başlangıç ??noktanız olmalıdır ve çoğu insan, bunların yapılmadığını görecektir. Bir antivirüs çözümü bulmaya gelince daha ileri gitmeye gerek yok.

Bununla birlikte, kişisel verilerinizi güvende tutmak ve gizliliğinizi korumak, virüs korumasının ötesine geçer ve üçüncü taraf antivirüs yazılımının parladığı yer burasıdır. Tam bir koruma paketi, Windows bilgisayarınızın yanı sıra MacOS, iOS ve Android cihazlarınızı izleyebilir ve bir şifre yöneticisi, VPN, ebeveyn kontrolü, güvenli çevrimiçi yedekleme, kimlik hırsızlığı koruması, kimlik avına ve kötü amaçlı web sitelerine karşı koruma ve daha fazlasını içerebilir - hepsi gizliliğinizi koruyabilecek ve verilerinizin güvenliğini koruyabilecek değerli araçlardır

Karar vermenize yardımcı olmak için, hem ücretsiz antivirüs programlarını hem de abonelik seçeneklerini içeren Windows 10 için en iyi antivirüs ürünlerinin bir listesini hazırladık.

Önerilerimiz

Ücretsiz antivirüs koruması, kötü amaçlı yazılım koruması veya virüs algılama, fidye yazılımı ve kimlik avı dahil tüm cihazlarınızda geniş internet güvenlik kapsamı sunan veya bir bilgisayar virüsünü veya kötü amaçlı yazılımını bilgisayarınızdan hemen kaldırmanız gereken bir antivirüs programı mı istiyorsunuz? İşte bağlayacağınız nokta.

En iyi ücretsiz Windows antivirüs - Microsoft Defender

Ücretsiz sürüm? Evet, Windows 10'da yerleşik

Ücretli sürüm: Windows Defender Gelişmiş Tehdit Koruması, kurumsal kullanıcılar tarafından bir ücret karşılığında kullanılabilir.

Dürüst olmak gerekirse, güvenliğe önem veren bir kullanıcıysanız - yazılımınızı güncel tutarsanız, güçlü parolalar kullanırsınız (bir parola yöneticisinin yardımıyla), beklenmedik e-postalardan uzak durursunuz ve kimlik avı girişimleri olabilecek şüpheli bağlantıları tıklamazsınız - muhtemelen ilk gün saldırılarını ve fidye yazılımı saldırılarını önleyebilirsiniz. ve Windows 10'da çalışan ücretsiz Microsoft Defender Antivirus yazılımı ile, korumanızı kapatırsanız bile bir kötü amaçlı yazılım koruma güvenlik ağına sahip olursunuz. (Microsoft'un Windows Defender'ın adını Microsoft Defender olarak değiştirdiğini ve hizmeti diğer platformlara genişlettiğini unutmayın.) Bu virüsten koruma programı Windows'ta yerleşiktir ve varsayılan olarak açıktır, bu nedenle işini yapmasına izin verin çünkü bu virüsten koruma çözümü İnternet güvenliğinin temellerini kapsar. Microsoft, yeni güncellemeleri sık sık uygular. Defender ayrıca, istediğiniz koruma düzeyini ayarlamanıza olanak tanıyarak potansiyel olarak istenmeyen uygulamaları engelleme ve klasörleri ve dosyaları bir fidye yazılımı saldırısından korumayı kontrol etme olanağı sağlar.

Üçüncü taraf antivirüs yüklediğinizde Windows 10'un kendi Windows Defender antivirüsünü otomatik olarak devre dışı bırakacağını unutmayın. Üçüncü taraf korumayı kaldırırsanız, Windows 10 kendi antivirüsüne geri dönecektir.

Windows için en iyi antivirüs aboneliği - LifeLock Select özellikli Norton 360

Platformlar: Windows 10 artı MacOS, Android, iOS

Maliyet: Beş cihaz için yıllık 150$

Uzun bir süredir NortonLifeLock olarak adlandırılan ve artık Symantec'in bir parçası olmayan Norton Security, virüs ve kötü amaçlı yazılım tespiti için AV-Test, AV Comparatives ve SE Labs'tan yüksek puanlar almıştır. LifeLock Select özellikli Norton 360 için beş cihazlı abonelik normalde 150 ABD dolarıdır, ancak PC'leriniz, Mac'leriniz, Android aygıtlarınız, iPhone'larınız ve iPad'leriniz genelinde kapsama almak için ilk yıl için 100 ABD dolarına kaydolabilirsiniz. (Unutmayın, antivirüs korumasının Windows bölgesi dışında çok yararlı olduğunu düşünmüyoruz.) Bilgisayarınız ve mobil cihazınız için kötü amaçlı yazılım ve virüs korumasına ek olarak, bu güvenlik paketi buluta 100 GB yedekleme, güvenli tarama araçları ve VPN, şifre yöneticisi, ebeveyn kontrolleri ve LifeLock kimlik hırsızlığı koruması ve dolandırıcılık uyarısı sağlar. Bu hizmetlerin tümü kendi sınıflarında mutlaka en iyisi olmasa da, hepsini tek bir pakette almak zorlayıcı bir seçenek. Windows için en iyi ücretsiz antivirüs alternatifi - Bitdefender Antivirus Ücretsiz Sürümü

Platformlar: Windows 10 artı MacOS, Android, iOS

Ücretsiz sürüm? Evet

Ücretli sürüm: Beş bilgisayar için yıllık 40 ABD doları

Cüzdanınıza erişmeden bilgisayarınızın güvenliğini sağlamak için bir adım atmak istiyorsanız, Bitdefender'ın Windows 10 için ücretsiz antivirüs yazılımını yenmek zordur. Windows güvenlik yazılımı virüsler, kötü amaçlı yazılımlar, casus yazılımlar ve fidye yazılımı koruması için gerçek zamanlı izleme sunar. Bitdefender Antivirus Free Edition'ın kurulumu kolaydır ve ihtiyacınız olana kadar yolunuza çıkmaz. ve bu antivirüs ürününün sunduğu koruma sağlamdır. Bitdefender antivirüs yazılımı, antivirüs koruması ve kullanılabilirliği için saygın AV-Test bağımsız test laboratuarından sürekli olarak en yüksek puanları alır. Ücretsiz antivirüs sürümü bir Windows PC'yi kapsar. Daha geniş koruma için, Bitdefender Total Security 2020 genellikle 90 $ 'dır ve şu anda ilk yıl için 40 $' dır. Abonelik antivirüs paketi, beş cihazı (Windows, MacOS, iOS ve Android) korumanıza, bir çocuk bilgisayarında ebeveyn kontrolleri ayarlamanıza ve bir VPN çalıştırmanıza olanak tanır.

En iyi isteğe bağlı Windows kötü amaçlı yazılım temizleme - Malwarebytes

Platformlar: Windows 10 artı MacOS, Android

Ücretsiz sürüm? Evet, 14 günlük deneme süresi var

Ücretli sürüm: Bir cihaz için yılda 30 ABD doları, beş cihaz için yılda 80 ABD doları

Malwarebytes, bilgisayarınızı bir virüs veya kötü amaçlı yazılım saldırısından korur ve kötü amaçlı yazılım tehditlerine karşı koruma için son bağımsız testlerde oldukça iyi puanlar alır. Ancak bu, Malwarebytes'in esas ünlü olduğu şey değil. Kendinizi başınız belada bulursanız, çoğu için en iyi dezenfektan Malwarebytes'dir. Bir cihaz için yılda 30 dolara, düzenli olarak 40 dolara koruma ve dezenfeksiyon alabilirsiniz. Beş cihazı kapsayacak şekilde - Windows, MacOS ve Android'in herhangi bir kombinasyonu - bir yıl için 80 dolar. Ücretsiz antivirüs sürümünü edinmek için, 14 gün sonra isteğe bağlı bir tarama çalıştırdığınızda virüsleri ve kötü amaçlı yazılımları algılayan ve kaldıran daha az özelliğe sahip isteğe bağlı bir temizleyiciye "düşüren" bu deneme sürümünü indirin.

Dikkate değer diğer yazılımlar

Yukarıda önerdiğimiz dört antivirüs uygulamasına ek olarak, en iyi antivirüs koruması arasında bir avuç başka kötü amaçlı yazılımdan koruma aracı da dikkate alınmaya değer

En sağlam abonelik - McAfee Total Protection

Platformlar: Windows 10 artı MacOS, Android, iOS

Maliyet: Beş cihaz için yıllık 100 dolar, 35 dolara satışta

McAfee sonsuza dek ortalıktaymış gibi geliyor, önce 80'lerde kendi başına, sonra 2010'da başlayan Intel'in bir parçası olarak ve daha sonra Intel 2017'de geri döndüğünde tekrar kendi başına. PC'nizi koruyan sağlam, modern bir antivirüs yazılımı oluşturur. (AV-Test tarafından yapılan son değerlendirmelerde, hem koruma hem de performans açısından yüksek puanlar aldı.) McAfee Total Protection, beş cihazı virüslere karşı korur ve fidye yazılımı koruması sunar, kötü amaçlı web sitelerini engeller ve 35 ABD Doları (genellikle 100 ABD Doları) tutarında bir şifre yöneticisi içerir. Aboneliğinizi otomatik olarak yenilemeyi kabul ederseniz, kimlik sahtekarlığını izleyen McAfee ID Theft Protection Essentials'a erişim elde edersiniz.

Diğer bir iyi abonelik seçeneği - Trend Micro Maximum Security

Platformlar: Windows 10 artı MacOS, Android, iOS

Maliyet: 10 cihaz için yıllık 90 $, 50 $ 'a satışta

Belki de kurumsal güvenliğe odaklandığı için tüketiciler tarafından iyi bilinmeyen Trend Micro, Trend Micro Maximum Security araçlarıyla iş uzmanlığını sessizce eve getiriyor. Trend Micro'nun yazılımı, ilk gün saldırılarını ve yaygın virüsleri ve kötü amaçlı yazılımları tespit etmek için sürekli olarak iyi puan alan AV-Test'ten yüksek puanlar alır. Trend Micro, sistem kaynaklarını sömürmeme konusunda iyi bir iş çıkarıyor. Trend Micro'nun bilgisayarlar ve mobil cihazlar için 10 cihazlık aboneliği 90 ABD dolarıdır, ancak şu anda 40 ABD doları indirimlidir.

Dikkate değer abonelik alternatifi - ESET NOD32 Antivirus

Platform: Windows

Maliyet: Beş bilgisayar için yıllık 80 ABD doları

Kurulumu ve kullanımı kolay bir şey arıyorsanız, ESET NOD32 antivirus ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Kullanılabilirlik açısından yüksek puanlar kazanır ve sağlam virüs koruması sunar. Beş cihazlık bir seçenek, 30 günlük ücretsiz deneme ile yıllık 80 ABD dolarıdır.+

Alternatif ücretsiz Windows antivirüs - Sophos Home

Platform: Windows artı MacOS

Ücretsiz sürüm? Evet

Ücretli sürüm: 10 PC için yıllık 42 ABD doları

Sophos Home'un ücretsiz sürümü, şirketin yüksek puanlı kötü amaçlı yazılımdan koruma aracını kullanarak üç Windows PC için virüs koruması ve ayrıca şirketin kötü amaçlı yazılım temizleme aracının 30 günlük deneme sürümünü sunar. 45 $ 'lık yıllık abonelikle 10 bilgisayarı kapsayabilirsiniz.

Avast?

Test üstüne testler yapıldıktan sonra, Avast'ın Windows için antivirüsü kötü amaçlı yazılım tespiti için iyi performans gösteriyor. ve daha önce önerilen güvenlik uygulaması seçenekleri listemize antivirüs yazılımını ekledik. Ancak Avast, antivirüs dışı işi için birkaç aydır haberlerde yer aldı, bu nedenle şirkete, özellikle de geçen yılın sonunda Avast'ın tarayıcı eklentileri ve antivirüs yazılımıyla kullanıcı verilerini topladığı iddia edilen raporlara bakmaya karar verdik ve daha sonra bu yıl yan kuruluşu Jumpshot aracılığıyla topladığı bu verileri sattığını gördük.

Avast CEO'su Ondrej Vlcek, şirketinin, müşterilerinin çevrimiçi faaliyetlerinin ayrıntılarını toplayıp sattığı yönündeki haberlere yanıt olarak yaptığı açıklamada, şirketinin eylemlerinin şirketine güven soruları doğurduğunu anladığını söyledi. Bunu ele almak için, bu yılın Ocak ayında Avast'ın Jumpshot veri toplamayı sonlandırdığını ve Jumpshot'ın faaliyetlerini durduracağını, çünkü veri toplama işinin Avast'ın gizlilik öncelikleriyle uyumlu olmadığını söyledi.

Bu yeni raporlar, Avast'ın Windows yardımcı programını edinmesinden önce meydana gelen daha önceki bir CCleaner saldırısına benzer şekilde, muhtemelen CCleaner yazılımına kötü amaçlı yazılım eklemek için, Avast'tan 2019'da bir diğerinin iç ağının ihlal edildiğini takip ediyor.

Avast şimdi müşterilerinin mahremiyetini ciddiye almakla ilgili doğru şeyleri söylüyor, ancak bu noktaya Jumpshot uygulamalarını ortaya çıkaran araştırmacı raporlara tepki verdikten sonra geldi. (CCleaner'ın ifşaları, kullanıcı güvenini oluşturmak için önemli olan kendi kendini ifşa ediyordu.) Avast'ın daha gizlilik dostu politikalarının artık Jumpshot tarzı faaliyetlerin olmayacağı anlamına geldiğini umuyoruz. Bu arada, bu alandaki (yukarıda listelenen) diğer birçok katı seçenekten birini kullanmanızı tavsiye ederiz.

Peki ya Kaspersky?

Son birkaç yıldır haberlerde yer aldığından, Kaspersky Lab'dan - özellikle ABD devlet kurumlarının Kaspersky ürünlerini kullanmasını engelleyen federal yasaktan bahsedelim.

Moskova merkezli Kaspersky Lab, iş dünyası antivirüs ihtiyaçları ve ev müşterileri için yıllardır en iyi antivirüs yazılımlarından bazılarını üretti. Ancak 2017'de ABD hükümeti, Kaspersky ile Rus hükümeti arasındaki iddia edilen bağlar nedeniyle Kaspersky yazılımını federal hükümet bilgisayarlarında yasakladı.

Özellikle, yasak tüketici ürünleri için geçerli değildir. Ancak, Çin merkezli Huawei'de olduğu gibi, soru şu: Federal hükümet, ürünlerin kendi cihazları için yeterince güvenli olduğunu düşünmüyorsa, tüketiciler de onlardan kaçınmalı mı?

CNET'e gönderilen açıklamada şirket, "Kaspersky Lab'ın herhangi bir hükümetle bağlantısı yoktur ve şirket hiçbir zaman siber saldırı faaliyetlerinde bulunmamıştır ve olmayacaktır. Kaspersky Lab, herhangi bir suç işlemenin kamuya açık bir kanıtının sunulmadığını savunuyor. ABD hükümeti tarafından ve ABD hükümetinin Kaspersky Lab'a karşı eylemlerinin anayasaya aykırı olduğunu söyledi. "

Kaspersky'nin lehine, virüs ve kötü amaçlı yazılım tespiti ve bağımsız test laboratuvarlarından uç nokta koruması için en yüksek puanları ve ödülleri kazanmaya devam ediyor. ve makul fiyatlı.

Sonunda, hiç kimse şirketi Rus entrikasına bağlayan bir "sigara tabancası" üretmemiş olsa da, yukarıda listelenen seçeneklerden herhangi birinin daha güvenli bir bahis olduğunu düşünüyoruz. ve eğer bir ABD hükümet çalışanıysanız veya federal hükümetle çalışıyorsanız, Kaspersky'den uzak durmak isteyeceksiniz.

Antivirüs temelleri: Nelere bakmalı

Windows için en iyi antivirüs yazılımını seçmek, bilgisayarınızı güvende tutan, çok fazla sistem kaynağı kullanmayan, kullanımı kolay ve ihtiyacınız olana kadar karşınıza çıkmayan bir yazılım bulmak anlamına gelir. İşte bakmanız gerekenler.

Etkili olmalı. Elbette, antivirüs yazılımı bilinen virüsleri ve kötü amaçlı yazılımları tarar ve gerçek zamanlı koruma sağlayabilir. ve sizi beladan uzak tutmak için karanlık web sitelerini ve şüpheli bağlantıları izler. Ayrıca fidye yazılımı koruması sağlayabilir ve yeni ve henüz tanımlanmamış virüslerin ve kötü amaçlı yazılımların işareti olabilecek beklenmedik davranışları izleyebilir. Çok fazla yanlış pozitif işaretlemeden bu bilinmeyen çevrimiçi tehditleri başarıyla tanımlayabilen bir virüsten koruma yazılımı istiyorsunuz.

Sistem kaynaklarını hafifletin. Bilgisayarınızın kaynaklarını sömüren bir antivirüs yazılımı istemezsiniz. Programı yükledikten sonra web siteleri yavaş açılıyor, uygulamalar yavaş indiriliyor veya açılıyor veya dosya kopyaları beklenenden uzun sürüyorsa, başka bir hizmeti denemek isteyebilirsiniz. İyi haber şu ki, seçtiklerimizin tümü antivirüs programını denemenize izin veren ücretsiz bir deneme sunuyor, bu nedenle kurulumdan sonra sisteminiz yavaşlarsa, aramaya devam etmek isteyebilirsiniz.

Maliyet ve indirimler. Antivirüs koruması için etiket fiyatını ödemeyin. Satın almadan önce, bir şirketin web sitesindeki indirimleri kontrol edin. Tasarruf etmenin başka bir yolu: Yukarıda listelediğimiz fiyatlar - eğer şirket bu paketi sunmuşsa - 10 cihaz içindir, ancak yalnızca üç veya beş cihazı kapsamanız gerekiyorsa antivirüs paketleriyle maliyetinizi azaltabilirsiniz. Bir uygulamanın Amazon sayfasında da indirimler bulabilirsiniz.

Gizlilik. Etkili olabilmesi için, virüsten koruma yazılımının bilgisayarınızda neler olup bittiğini izlemesi ve olağandışı davranışları şirket sunucularına kontrol etmesi gerekir. Şirketler, gizliliğinizi korumak için bu teknik verileri mümkün olduğunca anonimleştirdiklerini söylüyorlar. Ancak daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız, listemizdeki güvenlik şirketleri web sitelerinde gizlilik politikaları yayınlar, bu nedenle şirketlerin paylaştığınız bilgilerle ne yaptıklarını öğrenmek için gizlilik bildirimlerini okuyun.

Diğer platformlar için koruma. Microsoft, virüsler ve kötü amaçlı yazılımlar için açık ara en büyük hedeftir. Ancak Android, zararlı olabilecek uygulama veya PHA kategorisinde Google Play Protect bulunan Android cihazlarda yüklü uygulamaların% 1'inden biraz azıyla ikinci sırada.

MacOS ve özellikle iOS için tehdit, kısmen Apple'ın uygulama mağazaları üzerindeki sıkı kontrolü nedeniyle düşüktür. Mac, başka yerlerden yüklenmiş uygulamalar aracılığıyla saldırıya uğrasa da, bu nadirdir ve uygulamaları yalnızca Mac ve iOS uygulama mağazalarından indirirseniz ve bağlantıları tıklarken ve dosyaları indirirken korumanızı sürdürürseniz, Apple cihazlarında bir antivirüs uygulaması olmadan da güvendesinizdir.