Üye Girişi
2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni - Bilal Erdoğan - Son Dakika

2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni - Bilal Erdoğan

19.12.2021 23:37

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'deki akademik çalışmanın itibarını güçlendirirken çocukların ve gençlerin de akademik kariyere özendirilmesi ve bilim insanı olmaya teşvik edilmesini amaçladıklarını belirterek, "Bu bağlamda önümüzdeki dönemde İlim Yayma...

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'deki akademik çalışmanın itibarını güçlendirirken çocukların ve gençlerin de akademik kariyere özendirilmesi ve bilim insanı olmaya teşvik edilmesini amaçladıklarını belirterek, "Bu bağlamda önümüzdeki dönemde İlim Yayma Ödülleri'nin ortaokul ve lise düzeyinde başarılı öğrenciler tarafından da tanınmasını, takip edilmesini amaçlıyoruz." dedi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Vakfınca Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, ödül alanları tebrik etti.

İlim Yayma Vakfı'nın 1951 yılında İlim Yayma Cemiyeti ile yola çıkıp, 1973 yılında İlim Yayma Vakfı ile devam ettiğini, 2010 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile 2019 yılında da İlim Yayma Ödülleriyle taçlandırılan 70 yıllık bir yürüyüş olduğunu söylen Erdoğan, 2 senelik bir çalışmanın ardından 2019 yılında İlim Yayma Ödüllerinin ilkini gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

İlim Yayma Vakfı'nın tarihinden söz eden Erdoğan, "70 yıllık bu kutlu yürüyüş kendilerini ilmi yaymaya vakfetmiş, güzel insan yetiştirmeye adamış, bir grup mümtaz şahsiyetin fedakar çalışmaları sonucunda bugünlere gelmiştir. İrfan okullarıyla, yurtlarıyla, burslarıyla, yayınlarıyla ilim ve irşat faaliyetleriyle bu büyük aile ilmi yayma amacına hizmet etti, etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İlim Yayma Vakfı'ndan burs aldıktan sonra bugün hayatlarına akademisyen olarak devam eden 500'ün üzerinde ismi tespit ettiklerini söyleyen Erdoğan, bir davet gönderdiklerini ve 100'ün üzerinde akademisyenin katıldığı bir istişare toplantısı yaptıklarını aktardı.

Ödülleri belirlerken bilimsel değerlendirme kriterlerini ve ilkelerine uygun bir sürecin oluşturulduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu toplantı neticesinde iddialı, uluslararası boyuta taşıyabileceğimiz nitelikte büyük bir akademik ödül verilmesi, ilim yayma misyonunun taçlandırılması için isabetli olacağında mutabık olduk. Benim bir iddiam var, bu detayları ne kadar anlatsak da bu ödüllerin itibarı ancak bu ödüller verildikçe ortaya çıkacaktır. Bir ödül, iki ödül, on ödül derken ilim yayma ödülleri dünyada, akademik dünyada hak ettiği yeri alacaktır. Oldukça uzun ve zorlu bir süreçte bu değerlendirmeler gerçekleşti. Akademik bilgi seviyesinin yükseltilmesi, akademisyen olmanın, bilim insanı olmanın itibarının güçlendirilmesi için netice almaya başladığımızı görüyoruz. Üniversitelerimizden artan katılımlar bu başarının bir göstergesi."

2019 yılında İlim Yayma Vakfı Büyük Ödülü'nü Prof. Dr. Fikrettin Şahin'in, Sosyal Bilimler Ödülü'nü Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu'nun, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü'nü ise Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran'ın aldığını hatırlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye'deki akademik çalışmanın itibarını güçlendirirken çocuklarımızın ve gençlerimizin de akademik kariyere özendirilmesi, bilim insanı olmaya teşvik edilmesini amaçlıyoruz. Bu bağlamda önümüzdeki dönemde İlim Yayma Ödülleri'nin ortaokul ve lise düzeyinde başarılı öğrenciler tarafından da tanınmasını, takip edilmesini amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde ödül sahiplerinin sayısı arttıkça, onları bir araya getirerek, dünyada ve Türkiye'de ilmin geleceğinin konuşulduğu beyin fırtınaları yapmalarını sağlamayı planlıyoruz."

2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni - Bilal Erdoğan
2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni - Bilal Erdoğan
2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni - Bilal Erdoğan
2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni - Bilal Erdoğan

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Dolmabahçe Sarayı, Bilal Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni - Bilal Erdoğan - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
23:44 Ekrem İmamoğlu: Kurdaki artış nedeniyle 15.2 milyarlık ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz
23:28 Mesut Özil derbi sonrası Fenerbahçe taraftarına seslendi
22:58 Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı
22:56 Beşiktaş taraftarlarını sinirlendiren beIN Sports spikerinden özür paylaşımı: Tribünleri duymadım
22:55 Kar yağışı sebebiyle 1 ilin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi
22:54 Fatma Şahin'den Muharrem Sarıkaya'ya tepki: Bu hareketi yapan insanla bana yayın yaptırdınız
22:21 Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası
22:20 Son Dakika: "OHAL ilan edilebilir" iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt
21:57 Vitor Pereira, Fenerbahçe taraftarını kızdıran açıklamalarda bulundu
21:54 Kadıköy'de Başkan Ali Koç'a patlamış mısırlı saldırı iddiası
Ekrem İmamoğlu: Kurdaki artış nedeniyle 15.2 milyarlık ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz Ekrem İmamoğlu: Kurdaki artış nedeniyle 15.2 milyarlık ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz         
23:44
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası         
22:21
Kadıköy'de Başkan Ali Koç'a patlamış mısırlı saldırı iddiası Kadıköy'de Başkan Ali Koç'a patlamış mısırlı saldırı iddiası         
21:54
Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa         
21:25
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun         
13:31
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor         
13:24
Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı! Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı!         
12:01
Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi         
11:51
İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu         
10:56
Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı         
09:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum         
09:00
Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum         
22:08
Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi         
19:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 23:54:27. #1.12#
SON DAKİKA: 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni - Bilal Erdoğan - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement