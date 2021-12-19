2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni - Bilal Erdoğan - Son Dakika

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'deki akademik çalışmanın itibarını güçlendirirken çocukların ve gençlerin de akademik kariyere özendirilmesi ve bilim insanı olmaya teşvik edilmesini amaçladıklarını belirterek, "Bu bağlamda önümüzdeki dönemde İlim Yayma Ödülleri'nin ortaokul ve lise düzeyinde başarılı öğrenciler tarafından da tanınmasını, takip edilmesini amaçlıyoruz." dedi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Vakfınca Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, ödül alanları tebrik etti.

İlim Yayma Vakfı'nın 1951 yılında İlim Yayma Cemiyeti ile yola çıkıp, 1973 yılında İlim Yayma Vakfı ile devam ettiğini, 2010 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile 2019 yılında da İlim Yayma Ödülleriyle taçlandırılan 70 yıllık bir yürüyüş olduğunu söylen Erdoğan, 2 senelik bir çalışmanın ardından 2019 yılında İlim Yayma Ödüllerinin ilkini gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

İlim Yayma Vakfı'nın tarihinden söz eden Erdoğan, "70 yıllık bu kutlu yürüyüş kendilerini ilmi yaymaya vakfetmiş, güzel insan yetiştirmeye adamış, bir grup mümtaz şahsiyetin fedakar çalışmaları sonucunda bugünlere gelmiştir. İrfan okullarıyla, yurtlarıyla, burslarıyla, yayınlarıyla ilim ve irşat faaliyetleriyle bu büyük aile ilmi yayma amacına hizmet etti, etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İlim Yayma Vakfı'ndan burs aldıktan sonra bugün hayatlarına akademisyen olarak devam eden 500'ün üzerinde ismi tespit ettiklerini söyleyen Erdoğan, bir davet gönderdiklerini ve 100'ün üzerinde akademisyenin katıldığı bir istişare toplantısı yaptıklarını aktardı.

Ödülleri belirlerken bilimsel değerlendirme kriterlerini ve ilkelerine uygun bir sürecin oluşturulduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu toplantı neticesinde iddialı, uluslararası boyuta taşıyabileceğimiz nitelikte büyük bir akademik ödül verilmesi, ilim yayma misyonunun taçlandırılması için isabetli olacağında mutabık olduk. Benim bir iddiam var, bu detayları ne kadar anlatsak da bu ödüllerin itibarı ancak bu ödüller verildikçe ortaya çıkacaktır. Bir ödül, iki ödül, on ödül derken ilim yayma ödülleri dünyada, akademik dünyada hak ettiği yeri alacaktır. Oldukça uzun ve zorlu bir süreçte bu değerlendirmeler gerçekleşti. Akademik bilgi seviyesinin yükseltilmesi, akademisyen olmanın, bilim insanı olmanın itibarının güçlendirilmesi için netice almaya başladığımızı görüyoruz. Üniversitelerimizden artan katılımlar bu başarının bir göstergesi."

2019 yılında İlim Yayma Vakfı Büyük Ödülü'nü Prof. Dr. Fikrettin Şahin'in, Sosyal Bilimler Ödülü'nü Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu'nun, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü'nü ise Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran'ın aldığını hatırlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye'deki akademik çalışmanın itibarını güçlendirirken çocuklarımızın ve gençlerimizin de akademik kariyere özendirilmesi, bilim insanı olmaya teşvik edilmesini amaçlıyoruz. Bu bağlamda önümüzdeki dönemde İlim Yayma Ödülleri'nin ortaokul ve lise düzeyinde başarılı öğrenciler tarafından da tanınmasını, takip edilmesini amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde ödül sahiplerinin sayısı arttıkça, onları bir araya getirerek, dünyada ve Türkiye'de ilmin geleceğinin konuşulduğu beyin fırtınaları yapmalarını sağlamayı planlıyoruz."