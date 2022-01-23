2021'in çözülemeyen tek vaka! Doğal gaz tesisatçısı Burak Durna cinayeti - Son Dakika

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet asayiş birimlerinin titiz çalışması sonucu geçen yıl polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 'kasten öldürme' olaylarının neredeyse tamamının çözüldüğü, 1468 cinayetten 1467'sinin aydınlatıldığı belirtildi. Çözülemeyen tek vakanın Denizli'de yaşandığı bildirildi.

TESİSATÇIYI EŞİ BULDU

21 Ocak 2021'de akşam saatlerinde Pamukkale ilçesinde doğal gaz tesisatçısı Burak Durna, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gireceği sırada yan binadaki boş daireden tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı. Durna'yı kapı önünde kanlar içinde eşi Seher Durna buldu. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Durna, hayatını kaybetti. Olayın aydınlatılması için Denizli Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ile Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Durna'nın saldırıya uğradığı bina ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Şüphelinin, Burak Durna'ya ait evin yanındaki apartmanın 1'inci katındaki boş dairenin balkon kapısını kırıp, içeriye girdikten sonra pusuya yattığı belirlendi. Cinayetin aydınlatılması için özel ekip kuruldu. Cinayet Bürosu ekipleri, olayı çözmek için Durna'nın başta yakınları olmak üzere arkadaşlarının da ifadesini aldı. Ekipler fail ya da faillerinin tespit edilip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.