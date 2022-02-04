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2021'in en dikkat çeken şikayetleri belirlendi: Ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı - Son Dakika

2021'in en dikkat çeken şikayetleri belirlendi: Ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı

04.02.2022 14:20
2021'in en dikkat çeken şikayetleri belirlendi: Ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı

Şikayetvar, 2021 yılında gelen en ilginç şikayetleri belirledi. Ayranının içinden çiğnenmiş sakız çıkan vatandaş, "Restoranda pidenin yanında söylediğim ayranın içerisinden çiğnenmiş sakız çıktı. Bundan sonra çiğnenmemişini koyarsanız ayran bitince sakızı da çiğneriz." dedi.

İnsanların satın aldıkları ürünleri, kargo işlemleri ve hizmetleri hakkındaki şikâyetlerini çevrimiçi olarak firma ve şirketlere iletilmesini sağlayan Şikayetvar, 2021 yılının en ilginç şikayetlerini açıkladı.

MASA SİPARİŞİNİN İÇİNDEN ÖLÜ FARE ÇIKTI

Masa sipariş veren vatandaş gelen paketten çıkan karşısında neye uğradığını şaşırdı. Kişi, "İnternetten katlanabilir masa siparişi verdim. Kargo paketini açarken anlamadığım bir şeyi tuttum ve sonra anladım ki tuttuğum şey ölü bir fareymiş. İlgili siteyi aradığımda 4 günden önce paketi alamayacaklarını söylediler. Kendimi, çevremdeki insanları ve apartman sakinlerini tehlikeye atmamak için ürünü en yakın çöpe götürdüm. Bu paketi kontrol etmeden bu şekilde ileten satıcıdan ve bir çözüm sağlayamayan pazaryeri sitesinden şikayetçiyim." dedi.

"İDRAR POŞETİNİ CAMDAN ATTI"

Vatandaş, " Şişli'de yeşil minibüs şoförü bugün 08.32'de idrar dolu kocaman bir poşeti Şişli'nin göbeğinde camdan fırlattı. Cidden buna söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Hala burnum idrar kokusu alıyor." dedi.

VANİLİN İÇİ BOŞ

Şikayetlerini dile getiren kullanıcılardan biri, "Zincir marketten aldığım vanilin paketlerinin içi boş çıkıyor. Marketten aldığım 10'lu vanilin paketinin içinden bir paket vanilya boş çıkmıştı daha sonra kullanmak için aldığımda başka bir paketin daha boş çıktığını fark ettim. Bunu markete hiç yakıştıramıyorum." sözlerine yer verdi.

SALÇANIN İÇİNDEN REÇEL ÇIKTI

Bir diğer mağdur ise, "Zincir marketten aldığımız salçanın içinden reçel çıktı. Ve üstüne üstlük kavanozun kapağında zeytin markasına ait resim varmış. Alırken hiç fark etmedik. Kavanozda emniyet şeridi de bulunuyor. Yaklaşık 2 hafta önce aldığımız için fişi kayıp. Bu kamera şakası mı? Salça diye aldık içinden ne olduğunu bilmediğimiz reçel çıktı. Mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum." dedi.

KARGO POŞETİNDEN YILAN ÇIKTI

Akıllara durgunluk veren bir başka olayda ise kişi, "Giyim markasına ait kargo poşetinin içinden yılan çıktı. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Kargoyu bir açtım sweat ile beraber yılan çıktı hediye olarak falan yılan mı yolladınız? Nasıl bir dikkatsizliktir? Görünce şok oldum. Yılanı birisi bana açıklayabilir mi lütfen?" ifadeleriyle yaşadıklarını anlattı.

BLENDER SETİ YERİNE ÇAMAŞIR SUYU

"Pazaryeri sitesinden blender seti sipariş verdim fakat bana gelen çamaşır suyuydu. İade talep ettim. Adresten teslim aldılar. Firmaya ulaşınca da talebim olumsuz olmuş. Hiçbir şekilde bir muhatap bulamıyorum. Param yandı. Bu devirde para kolay kazanılmıyor. Yazık gerçekten. Ayıp yani." ifadeleriyle yaşadıklarını yazdı.

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E ticaret, Pazaryeri, alışveriş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2021'in en dikkat çeken şikayetleri belirlendi: Ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2021'in en dikkat çeken şikayetleri belirlendi: Ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı - Son Dakika
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