2021'in en iyi Xbox Game Pass oyunları

Xbox Game Pass Microsoft'un Xbox One, Xbox Series X/S ve Windows 10, Windows 11'de mevcut olan abonelik hizmetidir. Xbox Cloud Gaming ile birlikte IOS ve Android'de de kullanılabilir. Xbox Game Pass üyeliği bulunup ne oynayacağını bilmeyenler için Xbox Game Pass kütüphanesinde bulunan 2021'in en iyi oyunlarını sizler için listeledik.

Back 4 Blood

Back 4 Blood yılın en iyi video oyunu değil ve yılın en iyi video oyunları listesinde bile aday olmadı, ancak oyunun çıkış fiyatının ardından Xbox Game Pass'e eklenmiş olması güzel haber. Arkadaşlarınızla beraber Left 4 Dead tarzında oynayabilirsiniz.

Football Manager 2022

FM 22, uzun süredir devam eden serinin son birkaç yılın en iyi oyunu denilebilir. En yeni sürümünde önceki yıllara göre radikal bir şekilde farklı değil, ancak Data Hub onu oldukça iyi bir yükselten oyun motoru gibi yeni özellikler ekliyor.

Forza Horizon 5

The Game Awards jürisi ne düşünürse düşünsün, Forza Horizon 5 yılın en iyi oyunlarından biridir. Bu bir devrim değil, ancak arcade yarış serisinin en yeni oyunu, 2018'in Büyük Britanya merkezli Forza Horizon 4'e kıyasla çok çeşitli bir Meksika ortamı sunuyor ve ilerlemeyi daha da artırıyor. Oyun sonunda yeni nesil grafikleri sergilemeyi başardı.

Hades

Hades oldukça uzun bir süredir PC ve Nintendo Switch'te mevcut, ancak Xbox One ve Xbox Series X/S'e de geldi ve ilk günden Game Pass'e ulaştı. Hızlı tempolu aksiyon ve son derece özelleştirilebilir oyun, derin bir hikayesi ve Yunan mitolojisine büyüleyici bir şekilde sahip olması sayesinde saatlerce oynamanızı sağlayacak bir oyundur.

It Takes Two

Yılın en iyi oyun ödülü sahibi It Takes Two, oyunlarda rom-com'un nadir bir örneğidir. A Way Out'un Josef Fares tarafından yaratılan oyun, önceki oyunundan çok farklı, ancak yine de derinlerde co-op oynanışı bulunuyor. Arkadaşınızla beraber oynarken eğlenebileceğiniz en iyi oyunlar arasında yer almaktadır.

Unpacking

Yeni bir daireye taşınmak travmatik olabilir, ancak Unpacking'de bir zen deneyimi yaşıyorsunuz. Arkalarındaki hikayeleri ve sahiplerini ortaya çıkarırken, eşyaları kutulardan çıkarmanız ve yeni bir eve sığdırmanız gereken renkli, ancak hareketli bir bulmacadır.