2021'in En Kazançlı Yatırım Alanı Olarak Gayrimenkul Sektörü

Yeni Trendler, Artan Talepler

2021'e oldukça umutlu bir giriş yapan gayrimenkul dünyası, senenin stoklarını eritmiş olan konut projesi geliştiricilerinin yeni yatırım alanları açmasıyla birlikte ivmeli bir hız kazandı. 2020 başlarında pek çok projenin ertelenmiş olması ve başlayan inşaatların beklemeye alınması, senenin ikinci yarısında beklenen projelerin hayata geçirilmesi adına motivasyon oluştururken, sektöre ilişkin trendler içerisinde balkonlu, bahçeli, teraslı evler ile çok yönlü sosyalleşme ve eğlence imkanları sunan yaşam alanlarının ön plana çıkması, yeni projelerin gündeme gelmesinde de bir hayli büyük rol oynadı. Home office çalışma düzenine geçen kitlenin kalabalıklaşmasıyla birlikte ev içi çalışma alanı sunan ve e-ticaretle ilgilenenler için ortak kargo depo alanı sunan evler geliştirilmesi, hayatın bire bir içinden bir sektör olarak algılanmaya başlanan gayrimenkul dünyasının yatırım denince akla ilk gelen seçenek olmasının ispatı niteliğini taşımaya başladı.