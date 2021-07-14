Güneydoğu'dan 1,2 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu'nun yılın ilk yarısında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 1 milyar 214 milyon 635 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

???????Altunkaya, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin yılın ilk 6 ayında sektörde 4 milyar 155 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini anımsattı.

Söz konusu ihracatın 1 milyar 214 milyon 635 bin dolarlık kısmının Güneydoğu'dan yapıldığını belirten Altunkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Güneydoğu Anadolu Bölgesi haziran ayında sektörde 237 milyon 166 bin dolar kazandı. Yılın ilk 6 aylık döneminde ise 1 milyar 214 milyon 635 bin dolarlık ihracata imza atıldı. Güneydoğulu ihracatçılarımız ilk 6 ayda 168 ülkeye ürün gönderdi. Bölgeden en fazla makarna, bitkisel yağlar, buğday unu, bisküvi-pasta, kakaolu ürünler, margarin, irmik, şeker ve şekerli mamuller, yağlı tohumlar ve mamulleri, bulgur, mercimek, nohut, baharat çeşitleri, zeytinyağı ve türevlerinin yanı sıra fasulye ihracatı yapıldı."