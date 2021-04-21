2021'in ilk çeyreğinde çilek ihracatında yüzde 333'lük rekor artış - Son Dakika

2021'in ilk çeyreğinde çilek ihracatında yüzde 333'lük rekor artış

21.04.2021 12:03
2021'in ilk çeyreğinde çilek ihracatında yüzde 333'lük rekor artış, System.String[]

Taze, dondurulmuş veya kurutulmuş halde 29 ülkeye ihraç edilen yaş meyve grubunun katma değerli ürünü çileğin Türkiye geneli ihracatı, 2021'in ilk çeyreğinde rekor kırarak yüzde 333 artış gösterdi.

Taze, dondurulmuş veya kurutulmuş halde 29 ülkeye ihraç edilen yaş meyve grubunun katma değerli ürünü çileğin Türkiye geneli ihracatı, 2021'in ilk çeyreğinde rekor kırarak yüzde 333 artış gösterdi. Türkiye geneli çilek ihracatı, ilk üç ayda 993 bin dolardan 4 milyon 307 bin dolara yükseldi.

Çilek üretim ve ihracatında Ege Bölgesinin önemli bir yeri olduğunu, özellikle Aydın'da çilek üretiminin son yıllarda önemli oranda arttığını söyleyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Bölgesinde çilek ihracatında 2021 Ocak-Mart döneminde yüzde 160 yükseliş sağladıklarını söyledi.

Hayrettin Uçak, "2021'in ilk üç ayında Türkiye geneli çilek ihracatımız yüzde 333 artarak 4 milyon 307 bin dolara, Ege Bölgesi'nde ise yüzde 160 artışla 839 bin dolara ulaştı. Geçen senin aynı döneminde 15 ülkeye çilek ihraç ederken, şu an ülke sayısını 29'a çıkardık. 2020 yılında 25 bin 600 ton taze çilek karşılığında 24 milyon 590 bin dolarlık gelir elde ettik. İhracatın yüzde 60'a yakını Rusya'ya gerçekleşirken Rusya'yı Romanya, Irak ve Gürcistan takip etti. Özellikle Romanya'ya çilek ihracatında 2019 yılına göre yüzde 188 oranında artış yaşadık. 2021 yılı için hedefimiz ihracatımızı 40 milyon dolara çıkarmak."

Kurutulmuş çileğin ortalama birim fiyatı 4 doların üzerinde

Çileğin hem taze hem de dondurulmuş ve kurutulmuş olarak yoğun şekilde ihraç edildiğinden bahseden Uçak, "2020 yılında 22 bin 620 ton dondurulmuş çilek ihraç ederek 45 milyon 423 bin dolarlık dövizi ülkemize kazandırdık. Dondurulmuş çilek ihracatımızda ilk dört ülke; ABD, Almanya, Kanada ve İngiltere. Aynı zamanda kurutulup yeniden tatlandırılarak da çileği yüksek katma değerli olarak yurtdışına ihraç ediyoruz. 2020 yılında kurutulmuş çilek ihracatımız 8 milyon 327 bin dolar tutarında gerçekleşti. Kurutulmuş çileğin ortalama birim fiyatı ise 4 doların üzerinde seyretti. En fazla ihraç edildiği ülkeler ise ABD ve İngiltere" dedi.

Hayrettin Uçak, TÜİK verilerine göre Aydın ilinde geçtiğimiz sezon 67 bin ton çilek üretimi gerçekleştiğini, bu üretimin yüzde 60'ını örtü altı üretimin oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Uçak şöyle devam etti:

"Aydın örtü altı çilek üretiminde Mersin ve Antalya'dan sonra en büyük il durumunda. 2021 yılında Aydın bölgesinde çilek fide dikiminin geçen yıla göre yüzde 10 daha fazlaydı. Hava koşullarının da mevsim normallerinde seyretmesi durumunda rekolte artış beklentimiz var. Buna paralel olarak ihracatımızda da artış bekliyoruz. İhracat beklentisine bakıldığında, 2020 yılında sezon başlangıcı ülkemizde pandeminin başlangıcına denk geldiğinden yavaş başlamıştı. Bu sezon ise ihracatın beklendiği şekilde başladığı söylenebilir. Öngörülen rekolte artışının da olması halinde 2021 yılında gerek taze gerek dondurulmuş çilek ihracatımız 2020 yılına göre artış gösterecek." - İZMİR

2021'in ilk çeyreğinde çilek ihracatında yüzde 333'lük rekor artış
2021'in ilk çeyreğinde çilek ihracatında yüzde 333'lük rekor artış

Türkiye, Aydın, Mart, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2021'in ilk çeyreğinde çilek ihracatında yüzde 333'lük rekor artış - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Uydu fotoğraflarıyla ortaya çıktı! Dakikada 1800 atış yapabilen bombardıman uçakları Putin'in talimatını bekliyor Uydu fotoğraflarıyla ortaya çıktı! Dakikada 1800 atış yapabilen bombardıman uçakları Putin'in talimatını bekliyor Aracının önünü kesen öfkeli kalabalık Aracının önünü kesen öfkeli kalabalık "Defol" diye bağırdı! Paşinyan canını zor kurtardı Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından olan Liverpool'un en büyük hissedarı, yalvar yakar özür diledi Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından olan Liverpool'un en büyük hissedarı, yalvar yakar özür diledi Genç kıza bakıp sokak ortasında mastürbasyon yapan sapığa 1 yıl 15 gün hapis verildi Genç kıza bakıp sokak ortasında mastürbasyon yapan sapığa 1 yıl 15 gün hapis verildi Ulusal Süt Konseyi 1 Mayıs-30 Haziran dönemi için çiğ süt tavsiye fiyatını belirledi Ulusal Süt Konseyi 1 Mayıs-30 Haziran dönemi için çiğ süt tavsiye fiyatını belirledi Yıl sonuna kadar evcil hayvanına mikroçip taktırmayanlara 10 bin lira ceza kesilecek Yıl sonuna kadar evcil hayvanına mikroçip taktırmayanlara 10 bin lira ceza kesilecek Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak         
11:24
Bakan Selçuk'tan Bakan Selçuk'tan "Sınavlar ertelenecek mi?" sorusuna yanıt: Hocalarımız ihtiyaç var dediğinde tereddüt etmeyiz         
11:19
Fenomen Ares'i öldüren baba ve oğlu için müebbet hapis istendi Fenomen Ares'i öldüren baba ve oğlu için müebbet hapis istendi         
10:48
Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin         
10:29
KOSGEB, JICA ile 300 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı KOSGEB, JICA ile 300 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı         
10:22
Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti         
10:14
Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu?         
09:49
Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir         
09:45
Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada         
09:32
Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu         
09:08
Gülay Sevigen'in ailesinden eski eşi Gökhan Özen'e yasak geldi Gülay Sevigen'in ailesinden eski eşi Gökhan Özen'e yasak geldi         
07:55
Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi         
07:26
Kabine'de beklenen revizyon! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı Kabine'de beklenen revizyon! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı         
01:29
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı         
19:04
Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı         
17:59
Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü         
15:46
Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 12:11:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2021'in ilk çeyreğinde çilek ihracatında yüzde 333'lük rekor artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei