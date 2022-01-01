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2021'in son günü yaşanmıştı! Avcılar'da doktora yumruk atan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

2021'in son günü yaşanmıştı! Avcılar'da doktora yumruk atan şüpheli tutuklandı

01.01.2022 22:40

Avcılar'da aşı olmak için gittiği aile sağlığı merkezinde görevli doktora saldırarak yaralayan ve savcılığın talimatı ile ikinci kez gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki aile sağlık merkezinde Mehmet Saib E., kayın validesi ve kayın babası ile gelerek koronavirüs aşısı olmak istediğini söyledi. Öğle paydosunda olduklarını söyleyen Dr. Velit Çelebi, 25 dakika sonra başlayacak mesaiyi beklemesi gerektiğini ve saat 13.00'te BioNTech için 6 kişi dolduğunda aşısının yapılacağını bildirdi. Aldığı bu yanıta sinirlenen Mehmet Saib E., bir anda Dr. Velit Çelebi'ye tekme ve yumruklarla saldırdı.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI

Aile sağlık merkezinde bulunanlar araya girip doktoru saldırganın elinden kurtardı. Doktorun şikayeti üzerine Mehmet Saib E. gözaltına alındı. Poliste ifadesi alınan Mehmet Saib E., savcının talimatı ile serbest bırakıldı. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek 6 günlük darp raporu alan Dr. Çelebi şikayetçi olduğunu bildirdi.

Avcılar'da doktora yumruk atan şüpheli tutuklandı

ŞÜPHELİ HAKKINDA İKİNCİ KEZ YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Aile Hekimi Velit Çelebi'yi başından yaralayan şüpheli hakkında, bugün saat 14.00 sıralarında Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında tekrar yakalama kararı çıkartıldı. Şüpheli Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saat 14.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Saib E., "Görevli Memura Mukavemet" suçundan adli makamlara sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılık tarafından ifadesi alınan şüpheli tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme saat 21.00 sıralarında Mehmet Saib E.'nin tutuklanmasına karar verdi.

Avcılar'da doktora yumruk atan şüpheli tutuklandı

BAKAN KOCA'DAN SALDIRIYA TEPKİ

Bakan Koca da bu saldırıyla ilgili, "Avcılar'da görevli bir doktor arkadaşımıza saldıran M.S.E. gözaltına alınıp serbest bırakılmasından bir süre sonra tutuklanmıştır. Aşı için beklemesi gerektiği uyarısına tahammül edemeyen saldırganı kınıyoruz. Sağlık çalışanına şiddet, insan için hayat boyu utanılacak bir suçtur." dedi.

Avcılar'da doktora yumruk atan şüpheli tutuklandı
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Avcılar, Çelebi, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2021'in son günü yaşanmıştı! Avcılar'da doktora yumruk atan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2021'in son günü yaşanmıştı! Avcılar'da doktora yumruk atan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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