2021'İN TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ 6 AYDA DEĞİŞTİ - Son Dakika

TÜKETİCİLER Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, 2021 yılında tüketiciden en çok gelen şikayetlerin yıl içerisinde değiştiğini belirterek, 2021'in ilk yarısında bankalarla, GSM operatörleriyle ilgili şikayetler geliyordu. İkinci yarısında ise en çok enerji konusunda, ikinci sırada gıda ürünleri, üçüncü sırada kargo şirketleriyle ilgili şikayetler aldık dedi.

Koronavirüs sürecinde artan tüketici mağduriyetleri sonucunda hakem heyetleri ve tüketici derneklerine başvurular da arttı. 2021 yılında binlerce tüketici satın aldıkları ürün ve hizmet konusunda yaşadıkları mağduriyete ilişkin yasal haklarını, Tüketiciler Birliği aracılığıyla aradı. 2020 yılında pandemiyle birlikte vatandaşlar internet üzerinden alışverişe yönelince ilk sırada bu konudaki şikayetler geldi.

Tüketiciler Birliği Antalya Şubesi'nin verilerine göre 2021 yılının ilk 6 ayında banka, GSM operatörleri, e-ticaret siteleriyle ilgili şikayetler, sonraki 6 ayda yerini elektrik faturaları, market zamları, gramaj oyunlarıyla ilgili şikayetlere bıraktı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz vatandaşların elektrik faturalarıyla ilgili tereddüt durumunda internet sitelerindeki fatura hesaplama modülünü kullanmalarını, bir hata tespit etmesi halinde yazılı başvurmalarını isterken Tüketiciler Birliği Antalya Şubesi benzer bir çağrıda bulunarak, vatandaşların haklarını aramasını istedi.

Tüketicilerden gelen şikayetlerin birçoğunu sonuca ulaştırdıklarını söyleyen Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, 2021'in ikinci yarısından sonra zamlarla karşılaşmaya başladık. 2021'in ilk yarısında bankalarla, GSM operatörleriyle ilgili şikayetler geliyordu. İkinci yarısında ise en çok enerji konusunda, ikinci sırada gıda ürünleriyle ilgili şikayetler, üçüncü sırada ise kargo şirketleriyle ilgili şikayetler aldık. Bu şikayetlerin birçoğunu sonuca ulaştırdık. Tüketicilerimizin her konuda haklarını aramalarını istiyoruz dedi.

Vatandaşların internet üzerinden de şikayetlerini devlet kurumlarına yapabileceğini söyleyen Gündüz, Son dönem elektrik faturalarıyla ilgili şikayetler arttı. Tüketicilerimiz EPDK üzerinden şikayet ve taleplerini oluşturabilir. Eğer bir usulsüzlük var ise EPDK bu konuyla ilgili ceza kesecektir. Tüketicilerimizden, şikayetten çok, pasif durumdan aktif duruma geçmelerini istiyoruz. Kurumların uygulamaları var, usulsüzlükleri anında bildirsinler ki sonuçları bir an önce yansıtılsın diye konuştu.