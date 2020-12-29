2021 Indian Wells Tenis Turnuvası, Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Bu yılın mart ayında düzenlenmesi planlanan 2020 Indian Wells Tenis Turnuvası da Kovid-19 salgını sebebiyle iptal edilmişti.

Turnuvanın 2021 yılı içinde oynanabilmesi için Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA) ile ortaklaşa çalışıldığı kaydedildi.

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