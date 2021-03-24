Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) tarafından organize edilen Tokyo Paralimpik Oyunları'na Atletizm branşında kota kazandıran "2021 IPC TÖSSFED İstanbul Atletizm Kupası" paralimpik milli atletlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk defa organize edilen, "2021 IPC TÖSSFED İstanbul Atletizm Kupası" İstanbul Burhan Felek Atletizm Sahasında yapıldı.

Kupa müsabakalarına TÖSSFED'e bağlı paralimpik sporcu havuzunda yer alan Avrupa ve dünya şampiyonu milli atletler katıldı.

Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) Delegesi Iva Maçhova'nın gözetiminde yapılan Kupa müsabakalarını Federasyon Başkanı Birol Aydın, Başkan Vekili Sadettin Akçi, Asbaşkan Ensar Kurt, Asbaşkan Efkan Korkmaz, kurul üyeleri ve kulüp temsilcileri takip etti.

"Federasyon olarak hep ilkleri başardık." diyen başkan Birol Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde ilk defa IPC onaylı bir organizasyon yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Soğuk ve yağmurlu bir havada gerçekleşen turnuvada özel sporcularımız aslanlar gibi mücadele ettiler. Avrupa Şampiyonu olan özel sporcularımız Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacak ve ülkemize madalya kazandırmak için gerekli tüm mücadeleyi yapacaklardır. Turnuvanın başarılı bir şekilde organize edilmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."