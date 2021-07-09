BASIN DUYURUSU

11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacak olan 2021 Dikey Geçiş Sınavına (2021 DGS) katılacak adaylardan, nüfus cüzdanını veya T. C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınava Giriş Belgesi" ile bir fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için, 11 Temmuz Pazar günü 07: 00-10: 00 saatleri arasında Yahşihan İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kırıkkale İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü