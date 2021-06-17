2021 Köydes Projeleri - Son Dakika

2021 Köydes Projeleri

İLÇESEKTÖRPROJE ADIMERKEZYolBeylerhan - Köprübaşı Arası 2, 50 km 1. Kat Asfalt Yapım İşiMERKEZYolAktaş - Selviler Arası 2, 00 km 2. Kat Asfalt Yapım İşiMERKEZYolKayaağıl Karabol Mah. Yolu - Bölme Mah. Arası 4, 00 km 2. Kat Asfalt Yapım İşiMERKEZYolÇamyazı Köyü 1, 00 km 2.

İLÇE SEKTÖR PROJE ADI MERKEZ Yol Beylerhan - Köprübaşı Arası 2, 50 km 1. Kat Asfalt Yapım İşi MERKEZ Yol Aktaş - Selviler Arası 2, 00 km 2. Kat Asfalt Yapım İşi MERKEZ Yol Kayaağıl Karabol Mah. Yolu - Bölme Mah. Arası 4, 00 km 2. Kat Asfalt Yapım İşi MERKEZ Yol Çamyazı Köyü 1, 00 km 2. Kat Asfalt Yapım İşi MERKEZ Yol Kısık Köyü 0, 65 km 2. Kat Asfalt Yapım İşi MERKEZ Yol Yeniköy Köyü Dumanlar Mahallesi, Topallar Mahallesi, Yenişehir Arası 6, 00 km 2. Kat Asfalt Yapım İşi MERKEZ Yol Üçkuyular Köyü Kadılar Mahallesi ile Dikmenler Mahallesi Arası 2. 000 m2 Kilitli Beton Parke Yapım İşi MERKEZ Yol Örencik Köyü Aktaş Mahallesi 2. 000 m2 Kilitli Beton Parke Yapım İşi MERKEZ Yol Demirören Köyü 0, 55 km 2. Kat Asfalt Yapım İşi MERKEZ Yol Mesudiye Köyü 2. 750 m2 Kilitli Beton Parke Yapım İşi MERKEZ Yol Halilefendi Çiftliği Köyü - Karakuyu Arası Menfez Yapım İşi MERKEZ İçme Suyu Çatalbayır Köyü İçme Suyu Terfi-İsale Hatları ve Depo Yapım İşi MERKEZ İçme Suyu Kaşbelen Köyü Ek Şebeke Yapım İşi MERKEZ İçme Suyu Demirören Köyü İçme Suyu Sondaj Yapım İşi MERKEZ İçme Suyu Sorkun Köyü İçmesuyu Sondajı Yapım İşi MERKEZ İçme Suyu Kediyünü Köyü İçmesuyu Sondajı Yapım İşi MERKEZ İçme Suyu Karlık Köyü İçme Suyu Sondaj Yapım İşi MERKEZ İçme Suyu Dağdemirler Köyü İçme Suyu Terfi-İsale Hattı Yapım İşi MERKEZ İçme Suyu Eskigüney Köyü İçme Suyu Sondaj Yapım İşi MERKEZ İçme Suyu Kırka Köyü İçme Suyu Sondaj Yapım İşi MERKEZ İçme Suyu Ürünköy İçmesuyu Sondajı Yapım İşi MERKEZ İçme Suyu Gücer Köyü İçme Suyu SondajıTesisi Yapım İşi MERKEZ İçme Suyu Çınarcık Köyü İçmesuyu Sondajı Yapım İşi MERKEZ İçme Suyu Yeşildere Köyü İçmesuyu Ek Şebeke ve Terfi Hattı Yapım İşi MERKEZ İçme Suyu Yapağılar Köyü İçmesuyu Sondajı Yapım İşi MERKEZ İçme Suyu Kapancık Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi MERKEZ Atık Su Karacahisar Köyü Ek Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi MERKEZ Atık Su Kayaağıl Köyü Karabol Mah. Ek Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi MERKEZ Atık Su Yeşildere Köyü Ek Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi MERKEZ Atık Su Selvioğlu Köyü Karabacaklar Mah. Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi MERKEZ Atık Su Eynihan Köyü Küplemezler Mah. Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi MERKEZ Atık Su Selviler Köyü Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi BANAZ Yol Ovacık Köyü - Burhaniye arası 4, 30 km 1. Kat Asfalt Yapım İşi BANAZ Yol Banaz Köyü - Hatıplar Köyü arası 2, 20 km 1. Kat Asfalt Yapım İşi BANAZ İçme Suyu Hasan Köyü İçme Suyu Depo Tadilatı Yapım İşi BANAZ İçme Suyu Yazıtepe Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi BANAZ İçme Suyu Çöğürlü Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi BANAZ İçme Suyu Derbent Köyü Sulu Tarım(Trafo) Yapım İşi BANAZ İçme Suyu Kızılhisar Köyü İçme Suyu Depo Tadilatı Yapım İşi BANAZ İçme Suyu Paşacık Köyü 1 Km İçme Suyu Hattı Yapım İşi BANAZ İçme Suyu Kavacık Köyü İçme Suyu Şebeke Değişimi Yapım İşi BANAZ İçme Suyu Kaylı Köyü İçme Suyu Şebeke Değişimi Yapım İşi BANAZ İçme Suyu Kaplangı İçme Suyu Hat Yenileme Yapım İşi BANAZ İçme Suyu Muratlı Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi BANAZ İçme Suyu Balcıdamı Köyü İçme suyu hattı Yenileme İşi BANAZ İçme Suyu Bağkonak Köyü İçme Suyu Sondaj Yapım İşi BANAZ Atık Su Kızılhisar Köyü Danaoğlu Damları Mahallesi Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi BANAZ Atık Su Dümenler Köyü Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi BANAZ Atık Su Öksüz Köyü Ek Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi BANAZ Atık Su Banaz Köyü Fosseptik Yenileme Yapım İşi BANAZ Atık Su Şaban Köyü Kanalizasyon hattı Yapım İşi EŞME Yol Kilitli Parke Taşı Döşenmesi İşi (59 Köye, 79. 822 m2) KARAHALLI Yol Paşalar - Kavaklı Araso 1, 60 km 1. Kat Asfalt Yol Yapım İşi KARAHALLI Yol Paşalar Yol Ayrımı 0, 40 km 1. Kat Asfalt Yol Yapım İşi KARAHALLI İçme Suyu Alfaklar Köyü Su Deposu Tamir ve Tadilat Yapım İşi KARAHALLI İçme Suyu Delihıdırlı İçmesuyu Tesisi Bakım-Onarım Yapım İşi KARAHALLI İçme Suyu Dumanlı Köyü Su Deposu Tamir ve Tadilat Yapım İşi KARAHALLI İçme Suyu Duraklı Köyü Su Deposu Yapım İşi KARAHALLI İçme Suyu Paşalar Köyü Su Deposu Yapım İşi SİVASLI Yol Ağaçbeyli köy içi yolları 3, 00 km 2. Kat Asfalt Yapım İşi SİVASLI Yol Yayalar-Budaklar arası 1, 00 km 1. Kat Sathi Kaplama İşi SİVASLI Yol Karaboyalık girişi 0, 15 km 1. kat sathi asfalt kaplama SİVASLI Yol Cinoğlu-Özbeyli arası 0, 15 km 1. kat sathi asfalt kaplama SİVASLI Yol Sazak-Selçikler arası 1, 80 km 2. kat sathi asfalt kaplama SİVASLI Yol Yayalar-Budaklar arası 1, 60 km 2. Kat Sathi Kaplama İşi SİVASLI Yol Hanoğlu-Tüllüce Mahallesi arası 3, 00 km 2. Kat Sathi Kaplama İşi SİVASLI Yol Yayalar 1, 20 km 1. Kat Asfalt Yapım İşi SİVASLI İçme Suyu Hacım Köyü İçme Suyu Şebeke Yenilenmesi İşi SİVASLI İçme Suyu Eldeniz Köyü İçme Suyu Sondaj Yapım İşi SİVASLI İçme Suyu Özbeyli Köyü İçme Suyu Şebeke Hattı ve ENH Yapım İşi ULUBEY Yol Omurca-Çardak-Çırpıcılar 13. 3 km 2. Kat Sathi Kaplama Yapım İşi ULUBEY Yol Sülümenli Köy İçi 1 km ve Çamlıbel-Hanyeri-Kurudere Grup Yolu 18 Km 2. Kat Sathi Kaplama Yapım İşi ULUBEY Yol İnay Köyü Deredam Mahallesi Menfez Yapım İşi. ULUBEY Yol Ulubey Külçen - Avgan Arası 1, 00 km 1. Kat Asfalt Kaplama yapım İşi ULUBEY İçme Suyu Gedikler Köyü Ozmoz Arıtma Tesisi Yapım İşi

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