2021 LCK Yaz Mevisimi 9 Haziran'da başlıyor! - Son Dakika

Geçtiğimiz mevsim birçok sürprize sahne olan, Damwon KIA'nın finalde GenG'yi mağlup etmesiyle şampiyon olarak bitirdiği Kore ligi LCK 9 Haziran tarihinde tüm heyecanıyla geri dönüyor. Çoğu takım mevcut kadrosunu korurken Afreeca Freecs ve Nongshim RedForce yeni koç eklemesi yaptı.

LCK'in lig formatından bahsetmekte fayda var. 9 Haziran Çarşamba günü Fredit BRION vs Liv Sandbox maçı ile başlayacak normal sezon 15 Ağustos Pazar günü sona erecek. Normal sezon mücadeleleri üç maçlık seri üzerinden oynanacak. Ligden düşme sisteminin kaldırılması sebebiyle Yaz Mevsimi'nde geçtiğimiz sezonki on takım mücadele verecek. Normal sezonun ardından yeni içerisinde sezonu ilk altı sırada tamamlayan takımların büyük final macerası başlayacak.

Maçlar kanalı üzerinden İngilizce dilinde canlı yayınlanacak. Ligin sponsorluğunu Woori Bank, SecretLab, McDonalds, Logitech, Hp Omen, TikTok, kakaopage ve KLEVV markaları üstlenecek.

İşte LCK 2021 Yaz Mevsimi ilk hafta maçları:

9 Haziran

BRO vs LSB — 11: 00

SKT vs HLE — 14: 00

10 Haziran

KT vs NS — 11: 00

GEN vs DRX — 14: 00

11 Haziran

AF vs BRO — 11: 00

DK vs SKT — 14: 00

12 Haziran

NS vs LSB — 11: 00

HLE vs GEN — 14: 00

13 Haziran

KT vs DK — 11: 00

DRX vs AF — 14: 00