2021 League of Legends Dünya Şampiyonası Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenecek - Son Dakika

2021 League of Legends Dünya Şampiyonası Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenecek

27.05.2021 20:59
2021 League of Legends Dünya Şampiyonası Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenecek, System.String[]

Çin üst üste ikinci kez Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

2021 League of Legends Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak şehir Riot Games tarafından açıklandı. Geçtiğimiz yıl Çin'in kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası bu sene Shenzhen şehrinde düzenlenecek. Böylelikle üst üste ikinci yıl Çin en önemli espor turnuvalarından birine ev sahipliği yapmış olacak.

Riot Games Küresel Espor Lideri John Needham'ın açıklaması şu şekilde:

"Bu yıl 2021 Dünya Şampiyonası'yla eğlencenin ve sporun sınırlarını zorlamanın yanı sıra önümüzdeki 10 yılın LoL Esporu'nu şekillendirecek olmak bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Shenzhen, içinde barındırdığı binlerce yüksek teknoloji şirketi ve girişimlerle Çin'in en rekabetçi ve yenilikçi şehri. Dolayısıyla buranın final karşılaşmalarımızı gerçekleştirmek için mükemmel bir yer olduğunu düşündük,"

2021 Dünya Şampiyonası Finali, 6 Kasım tarihinde Çin'in önde gelen yenilik ve teknoloji merkezi Shenzhen'deki Universiade Sports Centre'da gerçekleşecek. 60 bin kapasiteli stadyum ayrıca Çin Süper Ligi'nde mücadele eden profesyonel futbol takımı Shenzhen F.C.'ye de ev sahipliği yapıyor. Shenzhen, Çin'in beşinci en büyük şehri ve Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen finans merkezi konumunda. Şehir ayrıca dört önemli endüstrisi olan teknoloji, finans, lojistik ve kültürle öne çıkıyor.

Geçmişte Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapan şehirler

2014 — Seul/Dünya Kupası Stadyumu

2016 — New York/Madison Square Garden

2017 — Pekin/Ulusal Stadyum

2018 — Incheon(Güney Kore) Munhak Stadyumu

2019 — Paris/AccorHotels Arena

2020 — Şanghay Stadyumu(Çin)

2021 League of Legends Dünya Şampiyonası Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenecek

Çin Halk Cumhuriyeti, League Of Legends, Dünya Şampiyonası, Needham, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar 2021 League of Legends Dünya Şampiyonası Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sıla fena pişti oldu! İlker Kaleli için yazdıklarını eski eşi için de yazmış Sıla fena pişti oldu! İlker Kaleli için yazdıklarını eski eşi için de yazmış İbrahim Tatlıses için İbrahim Tatlıses için "Beni çağırırsa gitmem" diyen Mahmut Tuncer, İbo Show'a konuk oluyor Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi Kız kardeşiyle görüşmesini istemediği şahsı defalarca bıçaklayarak öldürdü Kız kardeşiyle görüşmesini istemediği şahsı defalarca bıçaklayarak öldürdü 8 yaşındaki evladını acımasızca döven anne, tahliye olunca kızının ayağına sarılıp af diledi 8 yaşındaki evladını acımasızca döven anne, tahliye olunca kızının ayağına sarılıp af diledi Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti

Son Dakika Haberleri
17:55 Beşiktaş'a kötü haber! Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödenecek
17:47 Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi
17:42 Aykut Kocaman üstünden gönderme yaptı! Altınordu Başkanı'ndan hayrete düşüren sözler: İkincilere hiç mi yer yok!
17:30 Çayı altın olan Rize'de, kilolarca çayı yollara dökerek eylem yaptılar
17:28 Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Kaftancıoğlu'na 500 bin liralık dava açtı
17:12 Teknoloji devi Mitsubishi, Türkiye'ye 167 milyon lira değerinde yatırım kararı aldı
17:10 Fenerbahçe'den bir genç isim daha! Gökhan Gönül'ün yerine Antalya'dan 2000 doğumlu sağ bek Bünyamin geliyor
16:49 İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Camları titreten gök gürültüsü
16:48 Eski futbolcu Tümer Metin'in arabasının farları çalındı
G.Saray'da dikkatleri üzerine çeken Halil, Milli Takım'daki ilk sınavında siftah yaptı G.Saray'da dikkatleri üzerine çeken Halil, Milli Takım'daki ilk sınavında siftah yaptı         
21:09
Milli Takım'ın yediği golün faturası Altay Bayındır ve Rıdvan Yılmaz'a kesildi Milli Takım'ın yediği golün faturası Altay Bayındır ve Rıdvan Yılmaz'a kesildi         
20:45
Galatasaray'da peş peşe istifalar! Terim'in yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala görevi bıraktı Galatasaray'da peş peşe istifalar! Terim'in yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala görevi bıraktı         
20:10
Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı         
19:57
Maskesiz günler ne zaman? Enfeksiyon uzmanı, aşılamaya dikkat çekip sonbaharı işaret etti Maskesiz günler ne zaman? Enfeksiyon uzmanı, aşılamaya dikkat çekip sonbaharı işaret etti         
18:44
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına meydan okudu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına meydan okudu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor         
18:06
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Apartmanın bodrum katındaki sandık içinde, bir kadına ait cansız beden bulundu Apartmanın bodrum katındaki sandık içinde, bir kadına ait cansız beden bulundu         
17:28
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, "Bir anlık hevesle yaptım" dedi         
16:00
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongda öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongda öpüşürken yakalandı         
10:37
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Instagram kullanıcıları, beğeni sayılarını isteğe göre kapatabilecek Instagram kullanıcıları, beğeni sayılarını isteğe göre kapatabilecek         
05:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 21:15:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2021 League of Legends Dünya Şampiyonası Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement