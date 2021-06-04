2021-Lgs'nin Yapılacağı Gün, İlçe Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulacağına İlişkin Basın Duyurusu - Son Dakika

06 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak 2021-Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a (2021-LGS) katılacak öğrencilerden nüfus cüzdanını veya T. C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenebilmesi ve MERNİS nüfus bilgilerinde sorun olan öğrencilerin bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için ilimize bağlı 25 ilçe nüfus müdürlüğü, 05. 06. 2021 Cumartesi günü 10. 00-16. 00 saatleri arasında ve 06. 06. 2021 Pazar günü 07. 00-10. 00 saatleri arasında açık tutulacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.