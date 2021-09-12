2021 Miss Turkey Güzeli Dilara Korkmaz torpil iddialarına yanıt verdi: Bunların hiçbirini umursamıyorum

40'ıncısı düzenlenen Türkiye Güzellik Yarışması'nda 2021 güzeli seçilen Dilara Korkmaz hakkında merak edilen soruları cevapladı. Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan Korkmaz, torpil iddiaları hakkında da konuştu.

"UMURSAMIYORUM"

Miss Turkey 2010 dördüncüsü olan ablası Dilay Korkmaz'ın etkisinin olup olmadı soruldu genç modele. Korkmaz bu soruya "Bir yoruma cevabım olması için iddiaları kale almam gerekiyor. Bunların hiçbirini umursamıyorum. Ayrıca bir aileden iki Türkiye güzeli çıkması harika." cevabını verdi.

"EN BEĞENDİĞİM YERİM KALBİM"

23 yaşındaki Miss Turkey Güzeli, "Sence dünya güzeli seçilir misin? Umudun var mı?" sorusuna ise "Ben kalbimin güzelliğine güveniyorum, bunun bakışlarıma yansıdığını düşünüyorum. Kesinlikle dünyaya birçok şey katacağıma ve seçilebileceğime inanıyorum." şeklinde cevap verdi. Öte yandan güzel model en beğendiği yerinin kalbi olduğunu söyledi.