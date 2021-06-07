2021 Ocak-Mayıs Döneminde Rusya'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı %38,7 Büyüdü - Son Dakika

Rusya'da otomobil ve hafif ticari araç satışları 2020 yılında miktar bazında %9, 1 oranında azalarak yaklaşık 1, 6 milyon adede gerilemişti.

2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı %38, 7 büyüme göstermiştir.

Mayıs ayında sektördeki toplam satışlar, pandemi döneminde ekonominin kapalı olduğu 2020 yılı Mayıs ayına göre %133, 8 oranında artarak 147, 4 bin adede ulaşmıştır. Söz konusu rakamlar 2019 yılının Mayıs ayına göre ise %12, 6'lık bir artışa işaret etmektedir.

2021 yılında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında %2, 1 oranında artış beklenen Rusya'da, ilk 5 aylık veriler çerçevesinde bu beklentinin aşılacağı öngörülmektedir.

Kaynak: The Association of European Businesses (AEB)